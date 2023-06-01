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Бойко - о запрете Минспорта: Считаю, что не следует забирать у наших спортсменов хлеб

Премьер-лига
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Соревнуясь на международных соревнованиях, украинские атлеты напоминают о войне

Бойко - о запрете Минспорта: Считаю, что не следует забирать у наших спортсменов хлеб

1plus1.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко высказал свое мнение относительно решения Минмолодьспорта принять запрет всем сборным Украины участвовать в соревнованиях, где могут быть россияне или белорусы.

"Это очень сложный вопрос. Для меня, как представителя коллективного вида спорта, было бы лучше выходить на поле и побеждать, прославляя свою страну. Доказывать всем, что украинский народ невозможно сломать и победить. Показывать, что несмотря ни на что, мы непобедимы — нас невозможно покорить!

Но в первую очередь международные ассоциации должны были бы не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы мы не доходили до того, что должны выбирать. Именно мировые организации должны были сразу отстранить представителей стран-агрессора.

Я считаю, что не следует забирать у наших спортсменов "хлеб" и то, что они умеют делать лучше всего. Соревнуясь на международных соревнованиях, наши спортсмены в очередной раз напоминают о войне в Украине. Наша страна переполнена талантливыми представителями различных видов спорта, мы не должны их потерять", - сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) война с россией
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