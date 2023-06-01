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Бойко - о запрете Минспорта: Считаю, что не следует забирать у наших спортсменов хлеб
Соревнуясь на международных соревнованиях, украинские атлеты напоминают о войне
1plus1.ua
Голкипер "
"Это очень сложный вопрос. Для меня, как представителя коллективного вида спорта, было бы лучше выходить на поле и побеждать, прославляя свою страну. Доказывать всем, что украинский народ невозможно сломать и победить. Показывать, что несмотря ни на что, мы непобедимы — нас невозможно покорить!
Но в первую очередь международные ассоциации должны были бы не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы мы не доходили до того, что должны выбирать. Именно мировые организации должны были сразу отстранить представителей стран-агрессора.
Я считаю, что не следует забирать у наших спортсменов "хлеб" и то, что они умеют делать лучше всего. Соревнуясь на международных соревнованиях, наши спортсмены в очередной раз напоминают о войне в Украине. Наша страна переполнена талантливыми представителями различных видов спорта, мы не должны их потерять", - сказал Бойко.
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