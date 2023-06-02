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Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
Также в следующем сезоне планируется и розыгрыш Кубка Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
УПЛ уже начала работать над календарем следующего сезона - 2023/24.
Как сообщает Dynamo.kiev.ua старт чемпионата запланирован на третью декаду июля. Пока наиболее вероятной базовой датой 1-го тура является 22 июля.
В данный момент все клубы
В следующем сезоне запланировано и проведение Кубка Украины, который, напомним, в сезоне нынешнем так и не состоялся. Матч за Суперкубок Украины 2023 года проводить не планируется.
Добавим, что даже после утверждения план-календарь следующего сезона будет действовать с соответствующими оговорками, учитывая продолжающуюся войну и возможные форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на планы участников соревнований.
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