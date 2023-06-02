Палкин: Я убедил легионеров, но вышло все наоборот. Выходит, что клуб их обманул, война началась

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью Ютуб-каналу "ГОНЧАРОВА" рассказал, как происходила коммуникация с легионерами в первые дни полномасштабной войны.

– Что происходило в клубе в феврале прошлого года? Где вас застала полномасштабная война?

– Дома. Я был дома. Самое интересное, что мы были с командой в Турции и вернулись буквально за четыре дня до начала войны. Там опять же вопросы иностранных футболистов. Я тоже контактировал с определенными структурами в Украине, спрашивал, какая ситуация. Меня же игроки спрашивают. Они не хотели даже лететь в Украину.

– Они почти все отказались лететь в Украину?

– Конечно.

– Первоочередно это страх?

– Да. Они полагали, что если война полномасштабна, то никто не хотел лететь. Я выступал перед командой, говорил, что все будет хорошо. Я убедил их возвратиться в Украину.

И потом, когда это произошло, для меня это было просто таким. Я передавал информацию, которую получал, но я, по большому счету, подвел доверившихся иностранцев.

– Это не только фактор денег? Вы внушали в них веру?

– Много было аргументов, но сейчас они вызывают улыбку. Факт того, что это все провалилось. Я их убедил, но вышло все наоборот. Они все это запомнили. Воспринимают меня как представителя клуба. Выходит, что клуб их обманул, война началась.

Когда война началась, я три дня не мог до них добраться, потому что они жили в "Опере". Я им сказал это сделать, чтобы мне легче было потом вывозить их из Украины. Не мог до них добраться, потому что живу за Киевом. А у нас возле Гостомеля летали вертолеты, потому что они (россияне) хотели аэропорт захватить.

За три дня до них добрался и начали строить планы: кого на поезде, кого на машине, кого через посольство. Дай Бог, что всех вывезли, все живы.