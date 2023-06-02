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Вингер Динамо вызван в сборную Ямайки для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ

Премьер-лига
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Турнир пройдет с 24 июня по 16 июля

Вингер Динамо вызван в сборную Ямайки для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Кахим Перрис получил вызов в сборную Ямайки.

Национальная команда сыграет в финальном турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ. Турнир с участием 16 сборных, входящих в конфедерацию региона Северной и Центральной Америки (а также национальная команда Катара в качестве "приглашенного гостя"), в этом году состоится в двух странах, Канаде и США, с 24 июня по 16 июля.

Ямайка попала в группу А, где ее соперниками станут команды США, Никарагуа и один из победителей предварительного раунда (эти поединки состоятся 20 июня).

Для 23-летнего динамовца, который сыграл 7 матчей за сборную, это будет первый крупный турнир на уровне национальных команд. В текущем сезоне Кахим за "Динамо" отдал 3 ассиста в 13 поединках.

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В статье: Динамо (Киев) Ямайка Кахим Паррис
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Источник:
fcdynamo.com

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