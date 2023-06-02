Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками

"Кривбасс" объявил о пролонгации сотрудничества с двумя футболистами. Полузащитники Вячеслав Рябов и Максим Задерака останутся игроками красно-белых еще как минимум на 1 год, сообщает клубная пресс-служба.

Рябов в текущем сезоне УПЛ сыграл за "Кривбасс" 9 матчей: 505 минут на поле, 1 предупреждение в пассиве. Что касается Задераки, то он провел за криворожан 25 матчей, забил 2 гола: в ворота "Черноморца" (2:3) и "Металлиста 1925" (2:0). 1568 минут на поле, 4 предупреждения в пассиве.

Рябов - единственный игрок нынешнего "Кривбасса", который защищает цвета клуба еще с момента возрождения, пройдя с командой Вторую и Первую лиги. Задерака стал игроком красно-белых в июле 2022 года.

Команда Юрий Вернидуба занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ.