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Защитнику Зари предстоит операция – зимой он пережил остановку сердца

Премьер-лига
(2 голосов)

Пока неизвестно, когда он вернется в игру

Защитнику Зари предстоит операция – зимой он пережил остановку сердца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Правый защитник "Зари" Олег Данченко, который на зимних сборах перенес инфаркт, в ближайшее время будет прооперирован.

"Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья.

Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия", – сказал Данченко в комментарии ТаТоТаке.

Данченко выступает за луганский клуб на правах аренды. Украинец перешел из АЕКа зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. У луганчан остается право выкупа игрока, но по информации ТаТоТаке, они им, скорее всего, не воспользуются.

В первой половине сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Олег Данченко
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Источник:
ТаТоТаке

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