Защитнику Зари предстоит операция – зимой он пережил остановку сердца

Правый защитник "Зари" Олег Данченко, который на зимних сборах перенес инфаркт, в ближайшее время будет прооперирован.

"Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья. Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия", – сказал Данченко в комментарии ТаТоТаке.

Данченко выступает за луганский клуб на правах аренды. Украинец перешел из АЕКа зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. У луганчан остается право выкупа игрока, но по информации ТаТоТаке, они им, скорее всего, не воспользуются.

В первой половине сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.