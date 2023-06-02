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Защитнику Зари предстоит операция – зимой он пережил остановку сердца
Пока неизвестно, когда он вернется в игру
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Правый защитник "Зари" Олег Данченко, который на зимних сборах перенес инфаркт, в ближайшее время будет прооперирован.
"Прохожу последние подготовительные процедуры в Киеве и возвращаюсь в расположение АЕКа, которому принадлежу. Потом уже ложусь на операцию, которая должна снять все вопросы моего здоровья.
Скорее всего, операция состоится в Греции. Резервным вариантом остается Германия", – сказал Данченко в комментарии ТаТоТаке.
Данченко выступает за луганский клуб на правах аренды. Украинец перешел из АЕКа зимой в прошлом году, подписав контракт на полтора сезона. У луганчан остается право выкупа игрока, но по информации ТаТоТаке, они им, скорее всего, не воспользуются.
В первой половине сезона Данченко сыграл во всех 15 матчах "Зари" в УПЛ и отметился одной голевой передачей.
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