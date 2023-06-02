Днепр-1 - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последний тур УПЛ не лишен интриги. Борьба ведется практически на каждом этаже турнирной таблицы. В этой борьбе находятся, в частности, и "Днепр-1" с "Кривбассом". Первый может оказаться в Лиге чемпионов, второй – в Лиге конференций. Обоим для своих задач нужны очки.

Пикантности матча добавляет тот факт, что в первом круге "Кривбасс" победил "Днепр-1". У подопечных Кучера разогрето желание реванша. Поединок 30-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 4-го июня, в 15:00 в Ужгороде на местном стадионе "Авангард".

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