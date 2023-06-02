Александрия подписала новое соглашение с хавбеком

Опорный полузащитник Юрий Копына продолжит выступать в "Александрии". Клуб объявил о подписании нового контракта с футболистом.

26-летний игрок поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 2025 года.

Копына присоединился к "Александрии" летом 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей, результативными действиями не отличался. В его пассиве желтая карточка. В общей сложности на его счету 1 гол в 23 поединках за горожан.

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