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Александрия подписала новое соглашение с хавбеком

Премьер-лига
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Александрия подписала новое соглашение с хавбеком

Фото: fcolexandriya

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Опорный полузащитник Юрий Копына продолжит выступать в "Александрии". Клуб объявил о подписании нового контракта с футболистом.

26-летний игрок поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 2025 года.

Копына присоединился к "Александрии" летом 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей, результативными действиями не отличался. В его пассиве желтая карточка. В общей сложности на его счету 1 гол в 23 поединках за горожан.

За тур до финиша чемпионата Украины подопечные Руслана Ротаня занимают 5-е место.

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В статье: ФК Александрия Юрий Копына
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Источник:
ФК Олександрія

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