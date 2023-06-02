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Алиев: С такой игрой, как в чемпионате Украины, в Европе Динамо делать нечего
Экс-динамовец раскритиковал игру киевлян
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев не получает удовольствия от игры, которую демонстрирует нынешнее поколение динамовцев.
– Почему "Динамо" так посыпалось в этом чемпионате? Впервые с 2014 года киевляне остались вообще без каких-либо наград.
– Это вопрос не ко мне. Такой вопрос нужно задавать Мирче Луческу. Или Саше Шовковскому, который на данный момент руководит командой. Я ведь не знаю, что происходит внутри команды.
Как болельщик, я скажу, что в тех матчах, которые я видел, никакого удовольствия от игры "Динамо" я не получил. Реально. Говорю, прежде всего, о тех матчах, которые я видел своими глазами, когда мог быть на стадионе. Смотрел и не узнавал эту команду, не мог поверить, что это Динамо.
Понимаю, что много факторов: идет война, нет болельщиков, покинуло команду много легионеров, но. Я разделяю и понимаю Михайловича (Игоря Суркиса – прим. ), когда после игры с "Ингульцом" он сказал, что нельзя так играть! Он, как президент, делает все от себя зависящее, а они…
Те футболисты, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, что это за клуб. Какие игроки за него играли, какие достижения имеет "Динамо". Многие молодые ребята, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать куда они попали, честь какого клуба они отстаивают.
Молодым киевлянам наконец-то нужно понять, что детский футбол завершился! Пришло время взрослого футбола.
В этом чемпионате они выглядели слабо, а в Европе им вообще делать нечего, - отметил Алиев в интервью FanDay.
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