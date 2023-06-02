  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алиев: С такой игрой, как в чемпионате Украины, в Европе Динамо делать нечего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алиев: С такой игрой, как в чемпионате Украины, в Европе Динамо делать нечего

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Экс-динамовец раскритиковал игру киевлян

Алиев: С такой игрой, как в чемпионате Украины, в Европе Динамо делать нечего

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев не получает удовольствия от игры, которую демонстрирует нынешнее поколение динамовцев.

– Почему "Динамо" так посыпалось в этом чемпионате? Впервые с 2014 года киевляне остались вообще без каких-либо наград.

– Это вопрос не ко мне. Такой вопрос нужно задавать Мирче Луческу. Или Саше Шовковскому, который на данный момент руководит командой. Я ведь не знаю, что происходит внутри команды.

Как болельщик, я скажу, что в тех матчах, которые я видел, никакого удовольствия от игры "Динамо" я не получил. Реально. Говорю, прежде всего, о тех матчах, которые я видел своими глазами, когда мог быть на стадионе. Смотрел и не узнавал эту команду, не мог поверить, что это Динамо.

Читайте такжеЯрмоленко вернется в Динамо – переговоры в завершающей фазе – СМИ

Понимаю, что много факторов: идет война, нет болельщиков, покинуло команду много легионеров, но. Я разделяю и понимаю Михайловича (Игоря Суркиса – прим. ), когда после игры с "Ингульцом" он сказал, что нельзя так играть! Он, как президент, делает все от себя зависящее, а они…

Те футболисты, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать, что это за клуб. Какие игроки за него играли, какие достижения имеет "Динамо". Многие молодые ребята, которые сейчас играют за "Динамо", должны понимать куда они попали, честь какого клуба они отстаивают.

Молодым киевлянам наконец-то нужно понять, что детский футбол завершился! Пришло время взрослого футбола.

В этом чемпионате они выглядели слабо, а в Европе им вообще делать нечего, - отметил Алиев в интервью FanDay.

Читайте такжеВыступление в ЛК - ключ к прямому выходу в группу ЛЧ. Динамо не должно пренебрежительно относиться к третьему еврокубку
По теме
yellow-arrow
Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
yellow-arrow
Минай - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Днепр-1 - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
02.06.2023 в 17:28
не только ДК всем кто будет играть в ЕК--команды однодневки
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде