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Форвард Руха - о возможной натурализации: Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной

Премьер-лига
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Юрий Климчук надеется сыграть за сборную Украины

Форвард Руха - о возможной натурализации: Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной

Фото: ФК Рух

Новина українською

26-летний нападающий "Руха" Юрий Климчук рассказал о своих планах на будущее.

– Ваш детский тренер Владимир Викторович Новиченко сейчас – ваш агент?

– Да, я у него с 12 лет, когда еще учился в киевском "Локомотиве". Он заложил основы. Я правша, например, но тренер учил, что нужно одинаково владеть обеими ногами, так будет неудобнее и для защитников, и для вратаря. А после окончания учебы он стал моим агентом. Прошло 14 лет, и мы до сих пор вместе.

– Прошлым летом была информация об интересе к вам из Польши. Хотите сыграть в европейском чемпионате?

– Думаю, все хотели бы. "Рух" много дал мне, и если будет предложение, которое удовлетворит и меня и клуб, то будем рассматривать.

– Когда вы играли в "Стали", оттуда многих игроков, граждан Украины приглашали в сборные Армении и Азербайджана. А вам не поступало таких предложений?

– Никогда в жизни не стал бы рассматривать. Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной, думаю, так должно быть. Пока никаких контактов с тренерским штабом сборной у меня не было, но я буду стараться, работать и доказывать, чтобы представить ФК "Рух" в национальной команде.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
Fanday

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