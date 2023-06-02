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Форвард Руха - о возможной натурализации: Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной
Юрий Климчук надеется сыграть за сборную Украины
Фото: ФК Рух
26-летний нападающий "
– Ваш детский тренер Владимир Викторович Новиченко сейчас – ваш агент?
– Да, я у него с 12 лет, когда еще учился в киевском "Локомотиве". Он заложил основы. Я правша, например, но тренер учил, что нужно одинаково владеть обеими ногами, так будет неудобнее и для защитников, и для вратаря. А после окончания учебы он стал моим агентом. Прошло 14 лет, и мы до сих пор вместе.
– Прошлым летом была информация об интересе к вам из Польши. Хотите сыграть в европейском чемпионате?
– Думаю, все хотели бы. "Рух" много дал мне, и если будет предложение, которое удовлетворит и меня и клуб, то будем рассматривать.
– Когда вы играли в "Стали", оттуда многих игроков, граждан Украины приглашали в сборные Армении и Азербайджана. А вам не поступало таких предложений?
– Никогда в жизни не стал бы рассматривать. Я – украинец, и буду до последнего ждать своего шанса в нашей сборной, думаю, так должно быть. Пока никаких контактов с тренерским штабом сборной у меня не было, но я буду стараться, работать и доказывать, чтобы представить ФК "Рух" в национальной команде.
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