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Александрия продлила контракты с пятью перспективными игроками юношеского состава

Премьер-лига
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Игроки получили новые контракты на 1 год

Александрия продлила контракты с пятью перспективными игроками юношеского состава

fco.com.ua

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"Александрия" продлила контракты с пятью игроками юношеского состава

Новые контаркты сроком на год получили Ярослав Базаев, Иван Давыденко, Деним Гаркавенко, Даниил Романенко и Демьян Чубатый.

Базаев дебютировал за юношескую команду александрийцев 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской "Зари" (1:1). Всего в составе команды провел 36 матчей, отличившись 13 забитыми голами.

Давыденко за юношескую команду "Александрии" провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Гарькавенко провел 13 матчей, забив 2 гола.

Романенко в юношеской команде "Александрии" провел 31 матч, отличившись одним забитым голом. Чубатый провел 43 матча, голов не забивал.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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