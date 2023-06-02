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Состоялась жеребьевка стыковых матчей между УПЛ и Первой лигой

Премьер-лига
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Матчи пройдут 10 и 14 июня

Состоялась жеребьевка стыковых матчей между УПЛ и Первой лигой

upl.ua

Новина українською

Сегодня, 2 июня, состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге сезона 2023/24.

Стыковые поединки между командами УПЛ и Первой лиги состоятся 10 и 14 июня.

Первые матчи. 10 июня, суббота

14-я команда УПЛ — ЛНЗ (Черкассы)

"Металлург" (Запорожье) — 13-я команда УПЛ

Ответные матчи. 14 июня, среда

ЛНЗ (Черкассы) — 14-я команда УПЛ

13-я команда УПЛ — "Металлург" (Запорожье)

Отмечается, что матчи могут перенести на 8 и 12 июня, если игроки команд-участниц стыковых поединков будут вызваны в национальные или молодежные сборные.

Напомним, что на данный момент на 13-м и 14-м местах УПЛ идут "Ингулец" и "Верес". Командам осталось сыграть последний тур.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье)
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Источник:
УПЛ

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