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Состоялась жеребьевка стыковых матчей между УПЛ и Первой лигой
Матчи пройдут 10 и 14 июня
upl.ua
Сегодня, 2 июня, состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в
Стыковые поединки между командами УПЛ и Первой лиги состоятся 10 и 14 июня.
Первые матчи. 10 июня, суббота
14-я команда УПЛ — ЛНЗ (Черкассы)
"Металлург" (Запорожье) — 13-я команда УПЛ
Ответные матчи. 14 июня, среда
ЛНЗ (Черкассы) — 14-я команда УПЛ
13-я команда УПЛ — "Металлург" (Запорожье)
Отмечается, что матчи могут перенести на 8 и 12 июня, если игроки команд-участниц стыковых поединков будут вызваны в национальные или молодежные сборные.
Напомним, что на данный момент на 13-м и 14-м местах УПЛ идут "Ингулец" и "Верес". Командам осталось сыграть последний тур.
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