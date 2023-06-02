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Бойко: Хочется, чтобы люди переходили на украинский язык осознанно, а не потому что это модно
Сам Денис начал переходить на украинский еще в 2016-м
1plus1.ua
Голкипер "
— Вы сам родом из Киева, который с 24-го февраля 2022 года находится под прицелом России. Как вам сейчас воспринимается столица в условиях полномасштабной войны?
— Когда полномасштабная война только начиналась, столица в новых реалиях была похожа на жуткую картинку. Сейчас тоже невозможно спокойно воспринимать все ужасные вещи, которые происходят в родном городе и стране. К счастью, у нас сильный народ, который не сдается и быстро адаптируется к новым условиям. Люди продолжают жить и мечтают только об одном — Победе Украины.
— Сейчас все массово переходят на украинский язык. Однако это решение вы приняли для себя еще задолго до начала полномасштабной войны — в 2016 году. В какой момент вы решили говорить на украинском? Что к этому побудило? Как вам давался этот переход?
— К сожалению, я воспитывался, учился, разговаривал с друзьями и на тренировках на русском языке. Если быть откровенным — не всегда легко переходить на другой язык. Обидно, что мы начали ценить и задумываться над важностью языка только после начала большой войны.
Мне очень хочется, чтобы вся страна перешла на украинский язык и это был их сознательный выбор. Чтобы люди осознали, почему они это делают. Не потому, что это "модно". Важно оставаться собой.
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