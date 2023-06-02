Решко - о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде

Известный в прошлом игрок "Динамо" Стефан Решко возмущен массовой дракой игроков в концовке матча 29-го тура УПЛ "Шахтер" — "Днепр-1" (3:0).

"Шахтер" был сильнейшей командой в этом сезоне. "Горняки" показывали хороший футбол, имея в своем составе молодых украинских игроков. А еще меня радует, что чемпионами донетчане стали под руководством украиноязычного хорватского тренера.

Драка в матче "Шахтер" — "Днепр-1"? Это позорно и ужасно. Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде, — сказал Решко.