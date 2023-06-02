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Решко - о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде

Премьер-лига
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Это позорно и ужасно

Решко - о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде

shakhtar.com

Новина українською

Известный в прошлом игрок "Динамо" Стефан Решко возмущен массовой дракой игроков в концовке матча 29-го тура УПЛ "Шахтер" — "Днепр-1" (3:0).

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"Шахтер" был сильнейшей командой в этом сезоне. "Горняки" показывали хороший футбол, имея в своем составе молодых украинских игроков. А еще меня радует, что чемпионами донетчане стали под руководством украиноязычного хорватского тренера.

Драка в матче "Шахтер" — "Днепр-1"? Это позорно и ужасно. Одни украинцы воюют и гибнут на войне, а другие дерутся на футбольном поле, подыгрывая российской пропаганде,  — сказал Решко.

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В статье: Стефан Решко Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Експрес

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