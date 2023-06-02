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Трубин: Перед Мариуполем было больше волнения, чем перед Реалом

Премьер-лига
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Кипер горняков вспомнил свой дебют за первую команду Шахтера

Трубин: Перед Мариуполем было больше волнения, чем перед Реалом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вспомнил свой дебют за первую команду «горняков» в матче с "Мариуполем" (4:0), а также свою первую игру в Лиге чемпионов с "Реалом" (3:2).

"Дебют за первую команду "Шахтера"? Это было очень нервно и кайфово, потому что это происходит только один раз в жизни. Когда ты еще совсем юный, только перешел из молодежного футбола и играешь за взрослую команду, то это очень круто.

Очень нервничал, но мы победили 4:0. Рад был, что не пропустил. Не скажу, что игра была очень сложной, но для меня это было все равно непросто. Это была первая моя игра, и она была важной и памятной.

Перед "Мариуполем" было больше волнения, чем перед "Реалом". В первом тайме все вообще было спокойно и легко. У меня все более-менее получалось.

Мы вели 3:0, но второй половине игры пропустили быстро два гола. Я постоянно смотрел на время, которое очень медленно тянулось. Мне казалось, что прошло минут десять, а на самом деле – лишь 30 секунд. Слава Богу, мы тогда выиграли", – сказал Трубин.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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