Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи 30-го тура УПЛ Setanta будет транслировать на 11 стран
Украина и еще 10 стран
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Официальный транслятор
- Грузии;
- Азербайджана;
- Казахстана;
- Узбекистана;
- Кыргызстана;
- Молдовы;
- Литвы;
- Латвии;
- Эстонии.
Все матчи можно будет посмотреть на ОТТ-платформе транслятора.
"Мы покажем невероятную развязку УПЛ в десяти странах. По нашему мнению, украинский чемпионат заслуживает большего внимания и такое покрытие должно стать повседневной реальностью для лиги.
В глобальном смысле выход на международный рынок для УПЛ должен стать толчком для дальнейшего развития. И мы искренне желаем лиге, чтобы с каждым годом количество стран, где можно посмотреть УПЛ росло", – заявил СЕО Setanta Sports Гиорги Пруидзе.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка стыковых матчей между УПЛ и Первой лигой
- Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
- В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Новости по теме
- 21:13 Украинские Setanta предложила 6 млн долларов за сезон 2023/2024. Клубы хотят свою платформу УПЛ-ТВ
- 23:24 Украинские Setanta: Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с УПЛ и не имели конфронтации с клубами.
- 00:30 Украинские "Нет никакого предвзятого отношения", - в Setanta пояснили, чем руководствуются при выборе платформ для трансляций матчей УПЛ