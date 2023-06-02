Матчи 30-го тура УПЛ Setanta будет транслировать на 11 стран

Официальный транслятор УПЛ Setanta Sports заявил, что матчи финального, 30-го тура УПЛ кроме Украины, будут доступны еще в десяти странах, а именно:

Грузии;

Азербайджана;

Казахстана;

Узбекистана;

Кыргызстана;

Молдовы;

Литвы;

Латвии;

Эстонии.

Все матчи можно будет посмотреть на ОТТ-платформе транслятора.