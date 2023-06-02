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Матчи 30-го тура УПЛ Setanta будет транслировать на 11 стран

Премьер-лига
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Украина и еще 10 стран

Матчи 30-го тура УПЛ Setanta будет транслировать на 11 стран

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Официальный транслятор УПЛ Setanta Sports заявил, что матчи финального, 30-го тура УПЛ кроме Украины, будут доступны еще в десяти странах, а именно:

  • Грузии;
  • Азербайджана;
  • Казахстана;
  • Узбекистана;
  • Кыргызстана;
  • Молдовы;
  • Литвы;
  • Латвии;
  • Эстонии.

Все матчи можно будет посмотреть на ОТТ-платформе транслятора.

"Мы покажем невероятную развязку УПЛ в десяти странах. По нашему мнению, украинский чемпионат заслуживает большего внимания и такое покрытие должно стать повседневной реальностью для лиги.

В глобальном смысле выход на международный рынок для УПЛ должен стать толчком для дальнейшего развития. И мы искренне желаем лиге, чтобы с каждым годом количество стран, где можно посмотреть УПЛ росло", – заявил СЕО Setanta Sports Гиорги Пруидзе.

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports
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Источник:
Setanta sports

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