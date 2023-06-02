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Алиев: Концерты, люди поют и танцуют... Танцы на костях. Одни воюют, другие танцуют
Изначально речь шла о болельщиках на трибунах
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев считает, что еще не время допускать болельщиков на матчи
"Пока что в стране война, считаю, что не стоит этого делать. Вы же, как и я, сами видите, что каждый день на нас летят ракеты.
А насчет концертов и того, что люди поют и танцуют… Я очень много смотрю и читаю новостей в социальных сетях, мониторю посты военных ребят, сидящих в окопах. Они воюют, а в тылу в это же время другие ребята развлекаются. Это как вообще? Танцы на костях. Одни воюют, другие танцуют", - сказал Алиев.
Напомним, что некоторые клубы продвигают идею со следующего сезона ввести ограниченный допуск болельщиков на матчи УПЛ.
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