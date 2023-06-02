Алиев: Концерты, люди поют и танцуют... Танцы на костях. Одни воюют, другие танцуют

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев считает, что еще не время допускать болельщиков на матчи УПЛ .

"Пока что в стране война, считаю, что не стоит этого делать. Вы же, как и я, сами видите, что каждый день на нас летят ракеты.

А насчет концертов и того, что люди поют и танцуют… Я очень много смотрю и читаю новостей в социальных сетях, мониторю посты военных ребят, сидящих в окопах. Они воюют, а в тылу в это же время другие ребята развлекаются. Это как вообще? Танцы на костях. Одни воюют, другие танцуют", - сказал Алиев.