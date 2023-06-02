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Полесье оплатило новую систему ВАР для УПЛ
Машина будет передана на баланс судейского корпуса
Фото: Александр Приходько
Житомирское "Полесье" профинансировало новую систему ВАР для УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство клуба и УАФ в Доме футбола встретилось по случаю подписания договора и уплаты в полном объеме житомирским клубом суммы для закупки системы ВАР.
После того, как машина будет изготовлена, она будет передана на баланс судейского корпуса для обслуживания матчей украинского первенства.
Отмечается, что "Полесье" стало первым клубом в истории украинского футбола, который за свой счет профинансировал закупку оборудования для системы ВАР.
Напомним, что житомирский клуб выиграл чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.
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