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Пономарев: Если останемся в УПЛ, то в дальнейшем команда сможет решать серьезные задачи

Премьер-лига
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Тренер Руха уверен в светлом будущем команды

Пономарев: Если останемся в УПЛ, то в дальнейшем команда сможет решать серьезные задачи

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ c "Александрией".

"Ребята от игры к игре добавляют. Конечно, следующая игра у нас очень серьезная, потому что "Александрия" захочет остаться на 5-м месте и попасть в Лигу конференций. Нам также нужна победа – это очень важно, учитывая наше турнирное положение. Поэтому ждем хорошего футбола.

У "Александрии" хороший подбор футболистов. По уровню своей квалификации они заслуживают места от 3-го по 5-е. К тому же у них зимой пришел новый тренер, новые требования у них, хотят играть в современный футбол с позиции силы и контроля мяча. Потому будет интересно им противостоять на футбольном поле.

Наши футболисты с каждой игрой становятся прежде опытными, потому что у нас очень много молодых игроков. Последние матчи, в которых мы одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и однажды досадно уступили, придают им уверенности. Еще раз повторю: если эта команда останется в Премьер-лиге, не сомневаюсь, что она в дальнейшем может решать серьезные задачи", —, - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Рух" – "Александрия" состоится в воскресенье, 4 июня и начнется в 15:00.

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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