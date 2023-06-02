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Пономарев: Если останемся в УПЛ, то в дальнейшем команда сможет решать серьезные задачи
Тренер Руха уверен в светлом будущем команды
Фото: ФК Рух
Главный тренер "
"Ребята от игры к игре добавляют. Конечно, следующая игра у нас очень серьезная, потому что "Александрия" захочет остаться на 5-м месте и попасть в Лигу конференций. Нам также нужна победа – это очень важно, учитывая наше турнирное положение. Поэтому ждем хорошего футбола.
У "Александрии" хороший подбор футболистов. По уровню своей квалификации они заслуживают места от 3-го по 5-е. К тому же у них зимой пришел новый тренер, новые требования у них, хотят играть в современный футбол с позиции силы и контроля мяча. Потому будет интересно им противостоять на футбольном поле.
Наши футболисты с каждой игрой становятся прежде опытными, потому что у нас очень много молодых игроков. Последние матчи, в которых мы одержали 3 победы, 3 раза сыграли вничью и однажды досадно уступили, придают им уверенности. Еще раз повторю: если эта команда останется в Премьер-лиге, не сомневаюсь, что она в дальнейшем может решать серьезные задачи", —, - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Рух" – "Александрия" состоится в воскресенье, 4 июня и начнется в 15:00.
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