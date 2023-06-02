СМИ: Довбик в списке Салернитаны, но не на первом месте

Итальянское издание Il Mattino подтверждает интерес "Салернитаны" к форварду "Днепра-1" Артему Довбику .

Как сообщает источник, итальянский клуб в поисках нападающего, однако летом приоритетной целью нидерландец Йоэль Пиру из английского "Суонси". Довбик – как запасной вариант, если не выгорит с подписанием Пиру.

Также отмечается, что на украинца также претендует "Торино", и что итальянские клубы оценивают трансфер игрока ориентировочно в 10-12 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик отыграл 38 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 8 ассистов. Контракт украинца заканчивается в конце 2023 года.