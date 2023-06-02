Притула: Знаем, что есть математические шансы остаться в УПЛ, но никто о таком даже не думает

Хавбек " Руха " Остап Притула поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против "Александрии".

"Наша команда очень мотивирована, все понимают, что нам нужно побеждать. Знаем, что там есть математические шансы остаться в Премьер-лиге, если наберем одно очко или проигрываем, но никто о таком даже не думает.

Все настроены только на победу. Тем более что сейчас мы набрали хорошую форму. Поэтому упорно работаем, выйдем на поле и надеемся показать свою лучшую игру, чтобы выигрывать", - сказал Притула.