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Притула: Знаем, что есть математические шансы остаться в УПЛ, но никто о таком даже не думает
Рух в матче с Александрией намерен только на победу
fcrukh.com
Хавбек "
"Наша команда очень мотивирована, все понимают, что нам нужно побеждать. Знаем, что там есть математические шансы остаться в Премьер-лиге, если наберем одно очко или проигрываем, но никто о таком даже не думает.
Все настроены только на победу. Тем более что сейчас мы набрали хорошую форму. Поэтому упорно работаем, выйдем на поле и надеемся показать свою лучшую игру, чтобы выигрывать", - сказал Притула.
Напомним, что матч "Рух" – "Александрия" состоится в воскресенье, 4 июня, и начнется в 15:00.
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