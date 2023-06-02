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Притула: Знаем, что есть математические шансы остаться в УПЛ, но никто о таком даже не думает

Премьер-лига
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Рух в матче с Александрией намерен только на победу

Притула: Знаем, что есть математические шансы остаться в УПЛ, но никто о таком даже не думает

fcrukh.com

Новина українською

Хавбек "Руха" Остап Притула поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против "Александрии".

"Наша команда очень мотивирована, все понимают, что нам нужно побеждать. Знаем, что там есть математические шансы остаться в Премьер-лиге, если наберем одно очко или проигрываем, но никто о таком даже не думает.

Все настроены только на победу. Тем более что сейчас мы набрали хорошую форму. Поэтому упорно работаем, выйдем на поле и надеемся показать свою лучшую игру, чтобы выигрывать", - сказал Притула.

Напомним, что матч "Рух" – "Александрия" состоится в воскресенье, 4 июня, и начнется в 15:00.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Остап Притула
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Источник:
ФК Рух

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