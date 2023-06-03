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Два арендованных полузащитника Зари поедут на летние сборы с Динамо – источник
Снова луганчане остаются без лидеров
Фото: ФК Зоря
Полузащитники Владимир Бражко и Сергей Булеца поедут на следующее сборы "Динамо" вместе с киевлянами. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".
Бражко был арендован "Зарей" прошлым летом на два года. Согласно условиям, он должен был еще один сезон провести в составе луганчан.
Булеца выступает за "Зарю" с июля 2021-го года. Его арендное соглашение завершается как раз 30 июня 2023 года.
В этом сезоне на счету Владимира 28 проведенных матчей (7+1), а в активе Сергея – 28 сыгранных поединков (7+8).
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