Два арендованных полузащитника Зари поедут на летние сборы с Динамо – источник

Полузащитники Владимир Бражко и Сергей Булеца поедут на следующее сборы "Динамо" вместе с киевлянами. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside".

Бражко был арендован "Зарей" прошлым летом на два года. Согласно условиям, он должен был еще один сезон провести в составе луганчан.

Булеца выступает за "Зарю" с июля 2021-го года. Его арендное соглашение завершается как раз 30 июня 2023 года.

В этом сезоне на счету Владимира 28 проведенных матчей (7+1), а в активе Сергея – 28 сыгранных поединков (7+8).