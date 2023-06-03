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Ворскла - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Ворскла - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в последней игре сезона на своем поле примет донецкий "Шахтер". Дабы попасть в еврокубки, команде Скрипника нужно не только побеждать, но и верить в то, что в параллельной игре "Александрия" не сумеет обыграть "Рух". Что касается "горняков", то у них почти и нет мотивации на последнюю игру сезона, однако вряд ли они захотят омрачать триумфальный сезон поражением.

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"Ворскла" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 30-й тур
4 июня, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Трансляция: канал "Setanta Sports"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sports"/OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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Трансляція матчу Ворскла - Шахтар
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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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