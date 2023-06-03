Стали известны судейские назначения на 30-й тур УПЛ

5 июня в Украинской Премьер-лиге состоится последний тур текущего чемпионата Украинской Премьер-лиги. УАФ опубликовала список арбитров на матче этого раунда.

Все встречи пройдут в одно время и начнутся в 15:00.

"Ворскла" - "Шахтер". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Чертоляс М. В. (Херсон), Шлончак С. М. (Черкассы), четвертый арбитр – Дердо О. В. (Черноморск), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистент ВАА – Запороженко Д. И. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Прохорович А. В. (Сумы).

"Металлист 1925" - "Динамо". Киев. НТК им. В. М. Банникова. 15.00. Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра - Скрипка А. М. (Кропивницкий), Матяш В. В. (Донецк), четвертый арбитр - Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), наблюдатель арбитража - Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ - Иванченко Ю. А. (Киевская обл.). Ассистент делегата УАФ - Свистун А. В. (Чернигов).

"Минай" - "Заря". Минай. Стадион "Минай-Арена". 15.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра - Жуков А. В. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), четвертый арбитр - Соловьян О. М. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Хиблин И. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).

"Днепр-1" - "Кривбасс". Ужгород. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), ассистенты арбитра – Павлинов О. В. (Одесса), Сухин В. В. (Одесса), четвертый арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), наблюдатель арбитража – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Арбитр ВАА – Балакин М. А. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Приступа С. А. (Черкасская обл.), наблюдатель ВАА – Швецов В. Б. (Одесса). Делегат УАФ - Наскалов В. Б. (Закарпатская обл.).

"Металлист" - "Черноморец". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр – Коваленко А. А. (Полтава), ассистенты арбитра – Оганесян Д. К. (Луганск), Клименко Т. А. (Хмельницкий), четвертый арбитр – Деревинский О. А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ - Дегтярь О. И. (Полтава).

"Рух" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Кривушкин Д. В. (Харьков), ассистенты арбитра - Данильченко Е. А. (Луганск), Петраков Е. А. (Черкассы), четвертый арбитр - Омельченко О. В. (Славянск), наблюдатель арбитража - Труханов К. В. (Харьков). Делегат УАФ - Кучер О. М. (Ровно). Ассистент делегата УАФ – Бортник С. М. (Харьков).

"Верес" - "Ингулец". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы), ассистенты арбитра - Куцев В. А. (Киевская обл.), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр - Панчишин Д. И. (Харьков), наблюдатель арбитража - Шмигельский О. В. (Львов). Делегат УАФ – Задорожняк С. Г. (Черновцы).

"Колос" - "Львов". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Кубряк Д. В. (Одесса), ассистенты арбитра - Трехлеб Я. М. (Днепр), Жарий В. В. (Днепропетровская обл.), четвертый арбитр - Абдула А. Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Плужник О. О. (Харьков). Делегат УАФ - Бухаленков С. А. (Киев).