Рух - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Последний тур УПЛ текущего сезона, и матч "Рух" – "Александрия", в котором есть своя интрига. Возможно, не такая яркая по вывеске, но уж точно драйвовая для команд и их болельщиков.

"Рух" борется за выживание – команде Пономарева нужно брать очки. Чем больше, тем лучше. Ничья – и нужно будет оглядываться на конкурентов (параллельно будут играть "Ингулец и "Верес"). Победа – и львовяне на 100% остаются в УПЛ.

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У "Александрии" схожая ситуация. Команда Ротаня отстаивает 5-е, еврокубковое место. Победа над "Рухом" формализует "горожан" в Лигу конференция. Ничья или поражение – нужно оглядываться на "Ворсклу" и "Кривбасс", которые в своих параллельных матчах будут не против зацепиться за еврокубки.

Одним словом, интрига жива, соперники будут играть в свою игру, и поединок перед его началом выглядит вполне интересно.

Смотрите матч 30-го тура УПЛ в воскресенье, 4-го июня. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале УНИАН. Интернет-трансляция – на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Рух - Александрия смотреть онлайн Смотреть трансляцию