УАФ пошла против желания Вереса назначить ВАР на лобовой матч против Ингульца

В матче 30-го тура УПЛ "Верес" встретится в очном матче против "Ингульца". "ТаТоТаке" сообщает об удивительной ситуации, которая сложилась вокруг этого поединка.

“Верес” написал письмо в УАФ за девять дней до игры с заказом машины ВАР на этот поединок против “Ингульца”, однако получил отказ. Ассоциация указала, что имеет на то причину.

“Верес” на платной основе заказал машину ВАР на решающий матч сезона против “Ингульца”. Комиссия в лице Олега Протасова, Лучано Лучи, а также Евгения Дикого отказала из-за “несоблюдения требований по срокам подачи заявки”. Формально комиссия имеет смысл отказаться, но где спортивный дух и честная конкуренция? – пишет “ТаТоТакое”.

Источник отмечает, что один тур могут обслуживать три машины ВАР. Согласно данным о судейских назначениях на 30-й тур УПЛ система видеоповторов будет привлечена на матчи "Шахтера" и "Днепра-1", однако вопрос о третьей судейской бригаде остается открытым.

“Верес” и Ингулец сыграют в лобовом поединке за право не играть в переходных матчах 4 июня в 15:00. Сейчас ровенчане идут на 14-й позиции чемпионата, а петровцы занимают 13 место. Между командами разрыв в три очка.