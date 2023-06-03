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Тете вернулся в Киев и принял участие в любительском турнире

Премьер-лига
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Период аренды в "Лестере" подошел к концу

Тете вернулся в Киев и принял участие в любительском турнире

Facebook Roman Tymoshchuk

Новина українською

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" вернулся в Киев. Фотографию с бразилским вингером на своей странице в Facebook опубликовал комментатор Роман Тимощук.

В украинской столице 23-летний игрок принял участие в любительском турнире.

Напомним, 30 июня официально заканчивается арендное соглашение "горняков" с "Лестером" по Тете. Таким образом, бразилец возвращается в состояние "Шахтера".

Первую половину сезона 2022/23 Тете провел в аренде во французском "Лионе", а вторую часть кампании - в английском "Лестере". Всего в этом клубном сезоне бразилец отыграл 33 матча, забил 7 голов и оформил 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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