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Тете вернулся в Киев и принял участие в любительском турнире
Период аренды в "Лестере" подошел к концу
Facebook Roman Tymoshchuk
Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" вернулся в Киев. Фотографию с бразилским вингером на своей странице в Facebook опубликовал комментатор Роман Тимощук.
В украинской столице 23-летний игрок принял участие в любительском турнире.
Напомним, 30 июня официально заканчивается арендное соглашение "горняков" с "Лестером" по Тете. Таким образом, бразилец возвращается в состояние "Шахтера".
Первую половину сезона 2022/23 Тете провел в аренде во французском "Лионе", а вторую часть кампании - в английском "Лестере". Всего в этом клубном сезоне бразилец отыграл 33 матча, забил 7 голов и оформил 5 ассистов.
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