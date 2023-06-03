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Луческу может стать спортивным директором Фенербахче – турецкие СМИ

Премьер-лига
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Мирча простится с "Динамо"?

Луческу может стать спортивным директором Фенербахче – турецкие СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Турецкое издание Yenicag сообщает, что главный тренер киевского "Динамо" может стать новым спортивным директором "Фенербахче".

В свою очередь, коучем турецкого клуба станет бывший голкипер клуба Волкан Демирель.

На данный момент за два тура до конца чемпионата Турции "Фенербахче" идет на 2-м месте в турнирной таблице. Однако у команды нет шансов на золотые медали, поскольку "Галатасарай" досрочно стал чемпионом.

Напомним, румынский специалист уже работал в Турции, возглавляя "Галатасарай" и "Бешикташ". Также Луческу тренировал сборную Турции.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Волкан Демирель
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Источник:
yenicaggazetesi.com

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