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Луческу может стать спортивным директором Фенербахче – турецкие СМИ
Мирча простится с "Динамо"?
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Турецкое издание Yenicag сообщает, что главный тренер киевского "Динамо" может стать новым спортивным директором "Фенербахче".
В свою очередь, коучем турецкого клуба станет бывший голкипер клуба Волкан Демирель.
На данный момент за два тура до конца чемпионата Турции "Фенербахче" идет на 2-м месте в турнирной таблице. Однако у команды нет шансов на золотые медали, поскольку "Галатасарай" досрочно стал чемпионом.
Напомним, румынский специалист уже работал в Турции, возглавляя "Галатасарай" и "Бешикташ". Также Луческу тренировал сборную Турции.
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