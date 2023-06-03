Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник

После вылета в Первую лигу "Металлист" планирует провести некоторые изменения в клубе, об этом сообщает Дмитрий Виенков в своем телеграм-канале:

"Руководство "Металлиста" предложило некоторым своим футболистам досрочно расторгнуть контракты по взаимному согласию сторон. Точно знаю, что в этом списке есть Егор Картушов и Орест Костик. Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем". Игрокам предлагают получить часть долга по зарплате и получить статус свободных агентов.

Также источник сообщает, что менеджмент "Металлиста" уже начал планирование состава на следующий сезон для выступления в Первой лиге: