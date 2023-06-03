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Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник
Клубу предстоит перестройка
instagram.com/fcmetalist
После вылета в Первую лигу "Металлист" планирует провести некоторые изменения в клубе, об этом сообщает Дмитрий Виенков в своем телеграм-канале:
"Руководство "Металлиста" предложило некоторым своим футболистам досрочно расторгнуть контракты по взаимному согласию сторон.
Точно знаю, что в этом списке есть Егор Картушов и Орест Костик. Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем". Игрокам предлагают получить часть долга по зарплате и получить статус свободных агентов.
Также источник сообщает, что менеджмент "Металлиста" уже начал планирование состава на следующий сезон для выступления в Первой лиге:
"Опираться будут на игроков из U-19, а также исполнителей, которые согласятся пополнить команду летом.
Более того, клуб уже подыскивает нового главного тренера. Рассматривается кандидатура экс-хавбека Металлиста Олега Красноперова, который ныне возглавляет ФСК " Мариуполь".
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