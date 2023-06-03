  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубу предстоит перестройка

Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

После вылета в Первую лигу "Металлист" планирует провести некоторые изменения в клубе, об этом сообщает Дмитрий Виенков в своем телеграм-канале:

"Руководство "Металлиста" предложило некоторым своим футболистам досрочно расторгнуть контракты по взаимному согласию сторон.

Точно знаю, что в этом списке есть Егор Картушов и Орест Костик. Они не будут принимать участие в воскресном матче с "Черноморцем". Игрокам предлагают получить часть долга по зарплате и получить статус свободных агентов.

Также источник сообщает, что менеджмент "Металлиста" уже начал планирование состава на следующий сезон для выступления в Первой лиге:

"Опираться будут на игроков из U-19, а также исполнителей, которые согласятся пополнить команду летом.

Более того, клуб уже подыскивает нового главного тренера. Рассматривается кандидатура экс-хавбека Металлиста Олега Красноперова, который ныне возглавляет ФСК " Мариуполь".

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 июня 2023
yellow-arrow
Луческу может стать спортивным директором Фенербахче – турецкие СМИ
yellow-arrow
Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Красноперов Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegram.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде