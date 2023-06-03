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Игроки Зари получили премию 1 млн грн за победу над Динамо - Источник

Премьер-лига
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От президента клуба Евгения Геллера

Игроки Зари получили премию 1 млн грн за победу над Динамо - Источник

Новина українською

Телеграмм-канал "ТаТоТаке" сообщает, что футболисты луганской "Зари" одержали премиальные за победу над киевским "Динамо".

По информации источника, президент "Зари" Евгений Геллер выделил команде 1 миллион гривен за матч 18 апреля, в котором подопечные Патрика ван Леувена победили команду Мирчи Луческу.

В частности премию получили футболисты команды, тренерский штаб и персонал клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Евгений Геллер
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Источник:
ТаТоТаке

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