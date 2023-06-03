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Игроки Зари получили премию 1 млн грн за победу над Динамо - Источник
От президента клуба Евгения Геллера
Телеграмм-канал "ТаТоТаке" сообщает, что футболисты луганской "Зари" одержали премиальные за победу над киевским "Динамо".
По информации источника, президент "Зари" Евгений Геллер выделил команде 1 миллион гривен за матч 18 апреля, в котором подопечные Патрика ван Леувена победили команду Мирчи Луческу.
В частности премию получили футболисты команды, тренерский штаб и персонал клуба.
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Источник:ТаТоТаке
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