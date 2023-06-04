Колос – Львов: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

"Львов" уже знает, что финиширует последним в текущем сезоне. Ситуация с "Колосом" еще непонятна: ковалевцы, которые в течение весны даже претендовали на еврокубки, все еще могут вылететь. Правда, для этого необходимо, чтобы совпало очень много событий: победы всех конкурентов и собственное поражение немотивированной и, скорее всего, юношеской команде львовян. Отметим, что у "Колоса" сейчас серия из четырех поражений подряд, но львовяне проиграли двенадцать игр кряду. Завершит ли кто-то из них регулярный чемпионат победой?

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