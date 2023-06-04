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Колос – Львов: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Львов: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос – Львов: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" уже знает, что финиширует последним в текущем сезоне. Ситуация с "Колосом" еще непонятна: ковалевцы, которые в течение весны даже претендовали на еврокубки, все еще могут вылететь. Правда, для этого необходимо, чтобы совпало очень много событий: победы всех конкурентов и собственное поражение немотивированной и, скорее всего, юношеской команде львовян. Отметим, что у "Колоса" сейчас серия из четырех поражений подряд, но львовяне проиграли двенадцать игр кряду. Завершит ли кто-то из них регулярный чемпионат победой?

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Чемпионат Украины. 30-й тур
4 июня. Начало в 15:00
"Колос" - "Львов"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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