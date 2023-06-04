Верес - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На стадионе "Авангард" ровенский "Верес" будет принимать "Ингулец". Обе команды стремятся избежать переходных матчей, но даже победа не гарантирует им это. Все будет зависеть от результатов параллельных матчей. Отметим, что перед последним туром гости опережают подопечных Вирта на три очка. Игра начнется в 15:00

VBET лига. 30-й тур

4 июня, Ровно, стадион "Авангард"

Верес" - "Ингулец"

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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