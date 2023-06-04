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Верес - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: НК Верес
На стадионе "Авангард" ровенский "Верес" будет принимать "Ингулец". Обе команды стремятся избежать переходных матчей, но даже победа не гарантирует им это. Все будет зависеть от результатов параллельных матчей. Отметим, что перед последним туром гости опережают подопечных Вирта на три очка. Игра начнется в 15:00
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4 июня, Ровно, стадион "Авангард"
Верес" - "Ингулец"
Трансляция: "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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