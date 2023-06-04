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Рух - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Рух - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fco.com.ua

Новина українською

В последнем туре регулярного чемпионата "Рух" примет во Львове "Александрию", и обеим командам есть что терять. Вернее, за что бороться.

"Рух" продолжает борьбу за выживание, и хотя пока что стоит выше зоны переходных матчей, в случае негативного результат может туда сегодня опуститься.

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У "Александрии" схожее положение, но на противоположной полосе таблице. Команда Ротаня пока что стоит в еврокубковой зоне, но в случаае потери очков сегодня, может из нее вылететь.

Поэтому для позитивного результата соперникам нужна сегодня победа. Таким образом, ждем мотивированный матч и борьбу от а до я.

"Рух" 15:00 "Александрия"

VBET-лига. 30-й тур

4 июня, Львов, стадион "Арена Львов"

Трансляция: канал "УНИАН"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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