УПЛ. Минай – Заря 0:3. Без переходных матчей для закарпатцев, без квалификации ЛЧ для луганчан

"Минай" очень активно начал поединок: нагнетал, включал прессинг, пытался ловить "Зарю" на ошибках, однако до опасных моментов дело так и не дошло. И это ключевое. Гости свели на нет весь крутой старт хозяев одной передачей – Шахов наградил Русина за рывок шикарным пасом вразрез, Назарий оббежал Кемкина и протолкнул мяч в сетку (0:1). Спустя всего пару минут форвард "Зари" вполне мог делать дубль, но на этот раз голкипер "Миная" на пару со штангой справился с мощным ударом.

Сразу после пропущенного гола "Минай" растерялся и постепенно оказался вжатым в свою же половину поля. "Заря" давила: пристреливались Булеца и Бражко, старался Антюх. Тем не менее, второй мяч во многом снова организовал Шахов. Хавбек выиграл воздух у Немчанинова на подаче с корнера, а Кемкин парировал кивок Евгения головой прямо на ногу Батагову (0:2).

Все примитивные идеи "Миная" после непродолжительных сессий владения сводились к забросам на Коломойца, по которому очень внимательно работали защитники "Зари". Под занавес первого тайма луганчане организовали по моменту… у обоих ворот. Сперва гости бросили Трубочкина на подборе, затем уже сами имели шанс пойти на 0:3. Правый бек "лисов" из выгодной позиции промахнулся, а Русин с 11-метровой отметки не переиграл Кемкина. К слову, сам Назарий и заработал пенальти.

Вторая половина встречи началась с непродолжительного всплеска в исполнении "Миная". Наконец-то мы увидели прекрасный момент от команды Шарана: Гечев то ли бил, то ли простреливал на дальнюю, где уже готов был замыкать Рогозинский, впрочем, сферу подло приняла на себя штанга ворот Сапутина.

Далее – все как по шаблону до перерыва, настоящее дежавю. "Заря" даже не успела адаптироваться к игре вторым номером; пришлось не просто отвечать на моменты соперника, а и диктовать условия, раз соперник не был способен это делать. За полчаса до финального свистка Булеца в касание вывел Русина на Кемкина, нападающий команды Ван Леувена ушел от защитника и не оставил шансов молодому вратарю (0:3). "Заря" куражилась, Шахов чуть не внес свою фамилию в список претендентов на гол тура – в падении через себя Евгений эффектно пальнул под перекладину, однако голкипер в прыжке достал.

0:3. После дубля Русина команды толком не играли, а доигрывали, обновляя результаты параллельных матчей УПЛ. СК "Днепр-1" минимально одолел "Кривбасс" и оказался выше "Зари" в итоговом зачете, луганчанам досталась бронза и квалификация Лиги Европы. Ближе ко дну в турнирной таблице ситуация сложилась так, что "Минай" финишировал на беззаботной десятой строчке.

УПЛ, 30-й тур

Стадион: "Минай-Арена" (Минай)

Главный судья: Виталий Романов (Украина)

"Минай" – "Заря" 0:3

Голы: Русин (8, 57), Батагов (25)

На 40-й минуте встречи Русин не реализовал пенальти

"Минай": Кемкин – Трубочкин (Гончар, 68), Мельник, Немчанинов, Кравчук (Паламарь, 62), Рогозинский (Голуб, 78) – Булеза, Шишка, Твердохлеб, Гечев (Дмитрук, 62) – Коломоец (Вишневский, 46)

"Заря": Сапутин – Вантух, Имереков, Батагов, Бутко – Бражко, Шахов (Дришлюк, 66), Хахлев (Полегенько, 66) – Антюх (Погорилый, 66), Русин (Смиян, 76), Булеца (Мышнев, 76)

Предупреждения: Кемкин (38) – Смиян (82)