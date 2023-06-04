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Металлист - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Металлист - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Харьковчане уже готовятся к возвращению в Первую лигу. Ситуация "Черноморца" не столь драматична: коллектив Романа Григорчука избежал прямого вылета, но все еще может попасть в переходные матчи. Чтобы этого не произошло, одесситам нужно побеждать дома. Именно дома, потому что этот поединок будет проходить в Одессе. В родных стенах "моряки" в этом сезоне выступают неудачно и одержали только две победы из пятнадцати возможных.
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Чемпионат Украины. 30-й тур
4 июня. Начало в 15:00
"Металлист" - "Черноморец"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция -
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