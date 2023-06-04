Металлист - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Харьковчане уже готовятся к возвращению в Первую лигу. Ситуация "Черноморца" не столь драматична: коллектив Романа Григорчука избежал прямого вылета, но все еще может попасть в переходные матчи. Чтобы этого не произошло, одесситам нужно побеждать дома. Именно дома, потому что этот поединок будет проходить в Одессе. В родных стенах "моряки" в этом сезоне выступают неудачно и одержали только две победы из пятнадцати возможных.

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