Мирча Луческу приехал на игру Динамо с Металлистом 1925 - ФОТО

Румынский специалист на время отошел от активной тренерской работы, поскольку ему пришлось сделать операцию. Его обязанности исполняет Александр Шовковский, который, впрочем, подчеркивает, что только претворяет в жизнь идеи Мирчи Луческу.

Тот не стал задерживаться на больничном и уже находился с командой во время тренировок на базе. А сегодня приехал на стадион имени Банникова, где "Динамо" сыграет с "Металлистом 1925" матч последнего тура УПЛ.

Если на тренировке Луческу был с двумя костылями, то теперь он ходит только с одним.

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Ранее источники сообщали, что румынский специалист настроен доработать свой контракт с "Динамо" до конца. Соглашение между сторонами будет действовать еще год.

Отметим, что нынешний чемпионат "Динамо" начинало в качестве фаворита, ведь смогло удержать большинство игроков основного состава после начала полномасштабного вторжения. Однако в итоге бело-синие финишируют на четвёртом месте.