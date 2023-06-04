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Мирча Луческу приехал на игру Динамо с Металлистом 1925 - ФОТО
Румын не планирует задерживаться на больничном
fcdynamo.com
Румынский специалист на время отошел от активной тренерской работы, поскольку ему пришлось сделать операцию. Его обязанности исполняет Александр Шовковский, который, впрочем, подчеркивает, что только претворяет в жизнь идеи Мирчи Луческу.
Тот не стал задерживаться на больничном и уже находился с командой во время тренировок на базе. А сегодня приехал на стадион имени Банникова, где "Динамо" сыграет с "Металлистом 1925" матч последнего тура УПЛ.
Если на тренировке Луческу был с двумя костылями, то теперь он ходит только с одним.
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Ранее источники сообщали, что румынский специалист настроен доработать свой контракт с "Динамо" до конца. Соглашение между сторонами будет действовать еще год.
Отметим, что нынешний чемпионат "Динамо" начинало в качестве фаворита, ведь смогло удержать большинство игроков основного состава после начала полномасштабного вторжения. Однако в итоге бело-синие финишируют на четвёртом месте.
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