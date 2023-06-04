Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два легионера в основе. Динамо объявило стартовый состав на матч против Металлиста 1925
Практически без изменений
Фото: ФК Динамо
В рамках 30-го тура УПЛ "Металлист 1925" сыграет против "Динамо". Киевляне объявили стартовый состав на эту игру.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Сирота, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Рамирес, Перрис, Кабаев.
Читайте такжеМирча Луческу приехал на игру Динамо с Металлистом 1925 - ФОТО
Отметим, что "бело-синие" окончательно закрепились на четвертом месте, "Металлист 1925" еще борется за сохранение прописки. С текущей таблицей УПЛ можно ознакомиться здесь.
Матч начнется в 15.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
Популярное сейчас
- Россияне попали ракетами в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого
- Полузащитник Полесья: Ждите нас в еврокубках
- Кругленькая сумма. Реал заплатит Азару за преждевременный разрыв контракта
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО