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Два легионера в основе. Динамо объявило стартовый состав на матч против Металлиста 1925

Премьер-лига
(2 голосов)

Практически без изменений

Два легионера в основе. Динамо объявило стартовый состав на матч против Металлиста 1925

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 30-го тура УПЛ "Металлист 1925" сыграет против "Динамо". Киевляне объявили стартовый состав на эту игру.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Сирота, Дячук, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Рамирес, Перрис, Кабаев.

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Отметим, что "бело-синие" окончательно закрепились на четвертом месте, "Металлист 1925" еще борется за сохранение прописки. С текущей таблицей УПЛ можно ознакомиться здесь.

Матч начнется в 15.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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