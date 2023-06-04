Пятов и многие молодые. Стал известен состав Шахтера на матч против Ворсклы

В матче заключительного тура текущего чемпионата "Ворскла" сойдется с "Шахтером". "Горняки" объявили состав на эту игру.

"Шахтер": Пятов, Гочолеишвили, Бондарь, Фарина, Топалов, Джурасек, Бондаренко, Криськив, Очеретько, Тотовицкий, Келси.

Отметим, что в заявку не попали Степаненко, Ракицкий, Матвиенко, Конопля, Зубков, Швед и Судаков. Кроме них нет среди игроков также и дисквалифицированных Трубина и Назарины, получивших красные карточки в предыдущем матче против “Днепра-1”.

Добавим, что Марьян Фарина дебютирует в первой команде "горняков".

Коллективы начнут свой матч в 15:00. За ходом событий можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.