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Пятов и многие молодые. Стал известен состав Шахтера на матч против Ворсклы
"Горняки" уже чемпионы, полтавчане еще борются за еврокубки
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В матче заключительного тура текущего чемпионата "Ворскла" сойдется с "Шахтером". "Горняки" объявили состав на эту игру.
"Шахтер": Пятов, Гочолеишвили, Бондарь, Фарина, Топалов, Джурасек, Бондаренко, Криськив, Очеретько, Тотовицкий, Келси.
Отметим, что в заявку не попали Степаненко, Ракицкий, Матвиенко, Конопля, Зубков, Швед и Судаков. Кроме них нет среди игроков также и дисквалифицированных Трубина и Назарины, получивших красные карточки в предыдущем матче против “Днепра-1”.
Добавим, что Марьян Фарина дебютирует в первой команде "горняков".
Коллективы начнут свой матч в 15:00. За ходом событий можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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