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Пятов и многие молодые. Стал известен состав Шахтера на матч против Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" уже чемпионы, полтавчане еще борются за еврокубки

Пятов и многие молодые. Стал известен состав Шахтера на матч против Ворсклы

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

В матче заключительного тура текущего чемпионата "Ворскла" сойдется с "Шахтером". "Горняки" объявили состав на эту игру.

"Шахтер": Пятов, Гочолеишвили, Бондарь, Фарина, Топалов, Джурасек, Бондаренко, Криськив, Очеретько, Тотовицкий, Келси.

Отметим, что в заявку не попали Степаненко, Ракицкий, Матвиенко, Конопля, Зубков, Швед и Судаков. Кроме них нет среди игроков также и дисквалифицированных Трубина и Назарины, получивших красные карточки в предыдущем матче против “Днепра-1”.

Добавим, что Марьян Фарина дебютирует в первой команде "горняков".

Коллективы начнут свой матч в 15:00. За ходом событий можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
04.06.2023 в 14:47
Странно что каратиста нет
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