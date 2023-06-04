Премьер-лига
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Начало матча Ворскла - Шахтер перенесено из-за воздушной тревоги
Ориентировочно на 15:20
Фото: ФК Шахтар
В рамках заключительного тура УПЛ сезона 2022/23 полтавская "Ворскла" на своем поле сыграет против донецкого "Шахтера".
Встреча должна была начаться в 15:00. Однако из-за воздушной тревоги в Полтавской области поединок между командами Виктора Скрипника и Игоря Йовичевича перенесен ориентировочно на 15:20.
Читайте такжеВорскла - Шахтер текстовая трансляция матча
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