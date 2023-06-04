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Начало матча Ворскла - Шахтер перенесено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Ориентировочно на 15:20

Начало матча Ворскла - Шахтер перенесено из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

В рамках заключительного тура УПЛ сезона 2022/23 полтавская "Ворскла" на своем поле сыграет против донецкого "Шахтера".

Встреча должна была начаться в 15:00. Однако из-за воздушной тревоги в Полтавской области поединок между командами Виктора Скрипника и Игоря Йовичевича перенесен ориентировочно на 15:20.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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