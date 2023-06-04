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Рыбка хочет перейти в Оболонь на правах свободного агента

Премьер-лига
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"Львов" должен дать право своим игрокам самостоятельно решать свое будущее

Рыбка хочет перейти в Оболонь на правах свободного агента

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Вратарь "Львова" Александр Рыбка может перейти в "Оболонь". Об этом сообщает портал Sport Arena.

36-летний голкипер хочет перейти в состояние команды новичка УПЛ на правах свободного агента, так как раньше была информация, что футболиста "Львова" по окончании сезона отдадут трансферные письма.

Рыбка перешел во "Львов" из "Металлиста" минувшей зимой.

Напомним, Александр уже защищал цвета "Оболони" - в период с 2010 по 2011 год.

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В статье: Александр Рыбка ФК Львов Оболонь (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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