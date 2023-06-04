Ничейный поезд в Европу не идет. Рух – Александрия 0:0

Итак, регулярный чемпионат сезона УПЛ 2022/23 официально закончен. Чтобы там не говорили, но сезон во время войны удался. Как доказательство – в каждом матче 30-го тура была своя интрига. В каждом. Не у каждой команды была мотивация, но в каждом поединке решались свои задачи.

Во Львове "Рух" принимал "Ворсклу" и у соперников были свои расклады и нюансы, ради которых стоило "грызть" газон. "Рух" стоял под угрозой переходных матчей, пусть и опережая конкурентов. Победа автоматически сохраняла команде прописку в УПЛ. Ничья или даже поражения – есть варианты, оглядываясь, как сыграют конкурнеты.

"Александрия", которая казалось незыблемым колоссом на 5-м месте, при Ротане играет очень нестабильно, вернее даже ничейно-стабильно, также оказалась под угрозой остаться без Лиги конференций. "Горожан" сзади подпирали "Ворскла" и "Кривбасс", которые также оказались не против заскочить в последний вагон европоезда. В целом, горожанам также как и "Руху", для полной безопасности своих европретензий нужно было побеждать. Ничья или поражение оставляли шансы, но с оглядкой, как сыграют конкуренты.

"Александрия" начала матч очень активно – гости включили высокий прессинг, забрали мяч под свой контроль и с первых же минут начали тревожить оборону хозяев, показывая, что они приехали не просто во Львов на экскурсию.

"Рух", вероятно, такой прыти от соперника не ожидал, и время от времени в оборонных порядках львовян вспыхивала сумятица. Уже на 2-й минуте Логинов стрельнул, вывалившись на позицию, чуть мимо дальней штанги. Мустафаев пристреливался со средней дистанции, но из трех ударов у Эмиля ни один нормально не получился, и апогей активности гостей случился на 9-й минуте, когда Кулаков после навеса от Мирошниченко с фланга головой пробил в штангу!

Ну и ясно, что играть в таком темпе постоянно гости не могли – ближе к середине тайма хозяева отодвинули игру в центр поля, а ближе к концовке иногда даже начали наведываться в штрафную "горожан". Без особых обострений, но как факт для дальнейшего развития событий.

Первый тайм закончился без голов, в то время как "Ворскла", которая начала свой матч с "Шахтером" на 20 минут позже из-за тревоги, забила "горнякам".

При таких раскладах "Рух" устраивала ничья, а вот гостям кровь из носу нужно было забивать. Фактически весь второй тайм гости просидели на чужой половине, но вот с оптимизацией желания и превращении его в хотя бы моменты все было очень плохо.

Давление, фланги, навесы. Но время шло, а "Рух" все эти попытки удачно нейтрализовал. За весь тайм у горожан можно вспомнить разве что гол из офсайда от Михайличенко, хотя его и голом считать нельзя, да удар в концовке от Кулакова с убойной позиции выше ворот.

Последние минуты превратились в навал, вперед на стандарты бегал даже Шевченко, но "Рух" выстоял. Выстоял и остался в УПЛ. Выстоял, и выкинул "Александрию" из еврозоны.

На 5-е место взобралась "Ворскла", которая в параллельном матче героически обыграла немотивированный "Шахтер" и сыграет в Лиге конференций. Ну а "Александрия"… Пожалуй, все к этому шло. На ничьих далеко не уедешь, даже имея гандикап перед соперниками.

VBET-лига. 30-й тур

4 июня, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Дмитрий Кривушкин

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0

Предупреждения: Сапуга, Притула, Подгурский, Довгий - Михайленко, Бабогло

"Рух ": Панькив, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Пидгурский, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасница, 70, Довгий, 90), Соломон (Мысык, 84), Климчук

"Александрия": Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков, Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Цуриков, 74), Копина, Михайленко (Рыбалка, 78), Мустафаев (Кожушко, 67)