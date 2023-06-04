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Ничейный поезд в Европу не идет. Рух – Александрия 0:0

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередная ничья Александрии выкидывает команду из зоны еврокубков

Ничейный поезд в Европу не идет. Рух – Александрия 0:0

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, регулярный чемпионат сезона УПЛ 2022/23 официально закончен. Чтобы там не говорили, но сезон во время войны удался. Как доказательство – в каждом матче 30-го тура была своя интрига. В каждом. Не у каждой команды была мотивация, но в каждом поединке решались свои задачи.

Во Львове "Рух" принимал "Ворсклу" и у соперников были свои расклады и нюансы, ради которых стоило "грызть" газон. "Рух" стоял под угрозой переходных матчей, пусть и опережая конкурентов. Победа автоматически сохраняла команде прописку в УПЛ. Ничья или даже поражения – есть варианты, оглядываясь, как сыграют конкурнеты.

"Александрия", которая казалось незыблемым колоссом на 5-м месте, при Ротане играет очень нестабильно, вернее даже ничейно-стабильно, также оказалась под угрозой остаться без Лиги конференций. "Горожан" сзади подпирали "Ворскла" и "Кривбасс", которые также оказались не против заскочить в последний вагон европоезда. В целом, горожанам также как и "Руху", для полной безопасности своих европретензий нужно было побеждать. Ничья или поражение оставляли шансы, но с оглядкой, как сыграют конкуренты.

"Александрия" начала матч очень активно – гости включили высокий прессинг, забрали мяч под свой контроль и с первых же минут начали тревожить оборону хозяев, показывая, что они приехали не просто во Львов на экскурсию.

"Рух", вероятно, такой прыти от соперника не ожидал, и время от времени в оборонных порядках львовян вспыхивала сумятица. Уже на 2-й минуте Логинов стрельнул, вывалившись на позицию, чуть мимо дальней штанги. Мустафаев пристреливался со средней дистанции, но из трех ударов у Эмиля ни один нормально не получился, и апогей активности гостей случился на 9-й минуте, когда Кулаков после навеса от Мирошниченко с фланга головой пробил в штангу!

Ну и ясно, что играть в таком темпе постоянно гости не могли – ближе к середине тайма хозяева отодвинули игру в центр поля, а ближе к концовке иногда даже начали наведываться в штрафную "горожан". Без особых обострений, но как факт для дальнейшего развития событий.

Первый тайм закончился без голов, в то время как "Ворскла", которая начала свой матч с "Шахтером" на 20 минут позже из-за тревоги, забила "горнякам".

При таких раскладах "Рух" устраивала ничья, а вот гостям кровь из носу нужно было забивать. Фактически весь второй тайм гости просидели на чужой половине, но вот с оптимизацией желания и превращении его в хотя бы моменты все было очень плохо.

Давление, фланги, навесы. Но время шло, а "Рух" все эти попытки удачно нейтрализовал. За весь тайм у горожан можно вспомнить разве что гол из офсайда от Михайличенко, хотя его и голом считать нельзя, да удар в концовке от Кулакова с убойной позиции выше ворот.

Последние минуты превратились в навал, вперед на стандарты бегал даже Шевченко, но "Рух" выстоял. Выстоял и остался в УПЛ. Выстоял, и выкинул "Александрию" из еврозоны.

На 5-е место взобралась "Ворскла", которая в параллельном матче героически обыграла немотивированный "Шахтер" и сыграет в Лиге конференций. Ну а "Александрия"… Пожалуй, все к этому шло. На ничьих далеко не уедешь, даже имея гандикап перед соперниками.

VBET-лига. 30-й тур

4 июня, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Дмитрий Кривушкин

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0

Предупреждения: Сапуга, Притула, Подгурский, Довгий - Михайленко, Бабогло

"Рух ": Панькив, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Пидгурский, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасница, 70, Довгий, 90), Соломон (Мысык, 84), Климчук

"Александрия": Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков, Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский (Цуриков, 74), Копина, Михайленко (Рыбалка, 78), Мустафаев (Кожушко, 67)

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
04.06.2023 в 17:22
взять уволить Гуру и поставить физрука Ротаня который убил Александрию --теперь на очереди Молодёжка --гоните его он угробит наш футбол -для него важны только бабки и блат
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0
-1
Prideman (Lviv)
04.06.2023 в 17:19
Фортуна сьогодні була в жовто-чорних кольорах Руху. Якби не та стійка на 8 хв, грали би перехідні матчі. Бо команда на перемогу не грала, що трохи дивно, бо лише перемога гарантувала збереження прописки в УПЛ без оглядки на конкурентів, грала на нічию. Але добре те, що добре закінчилося. Потрібно підсилення на наступний сезон на кожну позицію, включаючи позицію голкіпера. Не може один Климчук весь час тягнути цей віз. І з деким треба прощатися, наприклад, з Альваренгою. Якщо легіонер виглядає гірше за молодих українців, який сенс його тримати в команді. І тренера треба. Пономарьов не витягує УПЛ. Інакше в наступному сезоні знову буде боротьба за виживання. Наостанок: великий привіт фанам Карпат, особливо таким, як Ханас, які ховали команду. Яка там команда зі Львова з наступного сезону гратиме в УПЛ, а яка в пердиві?))) Розкажіть ще раз)))
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
04.06.2023 в 17:18
Жах
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0
0
хмельничанин (Хмельницкий)
04.06.2023 в 17:05
Кто-то там пусть теперь рассказывает, какой Ротань великий тренер.
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0
-1

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