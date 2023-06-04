УПЛ. Днепр-1 - Кривбасс 1:0. Со скрипом - в Лигу чемпионов

После поражения от "Шахтера" Александр Кучер говорил о ненадлежащем психологическом состоянии его подопечных. Точнее, говорил, что это негативное состояние сформировалось еще после "Ворсклы", а разгром во Львове только добавил удручающих эмоций ("Днепр-1" потерял все шансы на чемпионство). К ментальным проблемам добавились и материальные – дисквалификации Пеглоу и Гуцуляка (также из-за травмы не мог играть Бабенко). И вот в таком состоянии "Днепр-1" должен был побеждать неуступчивый и мотивированный "Кривбасс". Именно побеждать, потому что в параллельном матче "Заря" быстро забила два гола "Минаю" и показала, что в поддавки играть не собирается.

"Днепр-1" тоже проявлял желание забить, выиграть и финишировать на втором месте, но в первом тайме желание не конвертировалось в реальные дивиденды. Лишь игровые моменты со статусом "голевые": удар Рубчинского, два удара Довбика, удар Пихаленка, удар Минго. Все это было отражено криворожцами по классике защитной игры: сейв вратаря, блок защитников или просто не точность игроков "Днепра-1". "Кривбасс" играл вторым номером, однако не прижимался к воротам. И это давало возможность выбегать в контратаки.

После одной из таких бил Дибанго. После перехвата на чужой половине поля перспективно стрелял Капич. В ходе одной из подач углового не слишком уверенно на выходе отыграл Валеф. Ситуация для "Днепра-1" была очень опасной, шаткой. Ничья не устраивала, а тут еще были угрозы пропустить.

Во второй части сезона "Днепр-1" часто переламывал ход неудачно складывающихся поединков заменами. Однако на этот раз резерв днепрян был куцым из-за кадровых потерь. Усиливать Кучер решил тем, чей выход читался в основе – Владимиром Адамюком.

Но нормального давления не было. Напротив, активнее второй тайм начал "Кривбасс" – с мощного удара по воротам от Семотюка. Впоследствии Капич бил со стандарта, а Хомченовский чуть не замкнул фланговый прострел.

А что "Днепр-1"? Да ничего. Пропустил "Днепр-1", однако повезло, что из офсайда (удар Семотюка был по правилам – вратарь справился; в офсайде был результативно сыгравший на добивании Дебелко). Хозяева молчали даже после этого.

Кучер ко всему же убрал с поля своего самого креативного игрока Пихаленка. Для "Кривбасса" это было очередным сигналом к тому, что действовать нужно активно. И он действовал. А потом попал в ловушку. Неужели это был хитрый план днепрян отдать инициативу сопернику и использовать пространство? Так или иначе, успех "Днепру-1" принесла контратака, в которой принял участие Довбик, развинул Когут, а завершил Доминго Бланко. Празднуя, аргентинец побежал поздравлять главного тренера.

Далее "Днепр-1" уже не отдал, были еще два удара Бланко, хотя однажды огрызнулся и "Кривбасс" ударом Капыча. В параллельных матчах для криворожцев не складывались благоприятные обстоятельства, так что даже победа не выводила их в Лигу конференций. Так что не было и огонька.

"Днепр-1" – в Лиге чемпионов. Сквозь тернии, со скрипом, но прогресс сравнительно с прошлым сезоном есть.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко

СК "Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Доминго Бланко 73

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок (Евгений Подлепенец 60), Валентин Рубчинский (Игорь Когут 60), Доминго Бланко, Александр Каплиенко (Александр Назаренко 67), Вячеслав Танковский (Владимир Адамюк 46), Владимир Танчик, Александр Сваток, Евгений Пасич (Хайнер 60)

"Кривбасс": Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Даниэль Соса, Дмитрий Хомченовский, Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв (Никита Татарков 63), Владислав Семотюк (Максим Задерака 63), Роман Дебелко (Тимур Кораблин 79), Иван Дибанго

Предупреждения: Игорь Когут 84 - Владислав Семотюк 61, Тимур Кораблин 88, Даниил Бескоровайный 90+1