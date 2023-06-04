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Днепр-1 впервые в своей истории попал в Лигу чемпионов

Премьер-лига
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Команда Кучера завоевала серебряные медали УПЛ

Днепр-1 впервые в своей истории попал в Лигу чемпионов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 4 июня, прошли матчи заключительного тура УПЛ сезона 2022/23.

По итогам этой кампании серебряные медали украинского первенства завоевал "Днепр-1". Днепряне в своем матче обыграли "Кривбасс" Юрия Вернидуба – со счетом 1:0. В параллельной игре луганская "Заря" уверенно победила "Минай" (3:0).

Хотя у команды Александра Кучера и подопечных Патрика ван Леувена в итоге одинаковое количество очков, путевку в Лигу чемпионов получили именно днепряне. "Днепр-1" опередил "Зарю" в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Таким образом, впервые в своей истории СК "Днипро-1" оформил свой дебютный выход в Лигу чемпионов. Вице-чемпион Украины будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка. На пути в группу ЛЧ у днепрян будет три соперника. Однако гарантии попасть в хотя бы один из еврокубков у "Днепра-1" нет - для этого украинской команде нужно победить хотя бы одного из трех соперников.

В свою очередь "Заря" начнет свой еврокубковый путь с 3-го раунда плей-офф Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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