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Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Верес" отобрал у "Ингульца" 13-е место

Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24

Фото: УПЛ

Новина українською

Сегодня, 4 июня, прошли матчи заключительного тура УПЛ сезона 2022/23.

В одном матче с поединков тура встречались "Верес" и "Ингулец". Команды Юрия Вирта и Сергея Ковальца сражались за итоговое 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В итоге ровенская команда одержала минимальную победу – 1:0. Несмотря на то, что у команд одинаковое количество очков (31 балл), 13-ю позицию занял именно "Верес".

Таким образом, сформировались окончательные пары плей-офф за выход в УПЛ на следующий сезон.

Первые матчи: 10 июня (суббота):

  • "Ингулец" - ЛНЗ
  • "Металлург" Запорожье - "Верес"

Вторые матчи: 14 июня (среда):

  • ЛНЗ - "Ингулец"
  • "Верес" - "Металлург" Запорожье
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В статье: Верес (Ровно) Ингулец
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Комментарии (10)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.06.2023 в 17:32
Сподіваюсь, що і ЛНЗ, і Металург викинуть той непотріб з прем'єр-ліги назавжди.
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+2
0
Evginarius (Чернігів)
04.06.2023 в 17:29
супер, треба аби колхоз випав в вишки, бо позор якийсь той пердулець
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+2
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.06.2023 в 17:23
Без шансів для першої ліги.
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
04.06.2023 в 17:24
У ЛНЗ шанси є. Там дуже хороша команда.
Ответить
+1
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
04.06.2023 в 17:33
Шо ти, дядя, як там Чорноморець?)
0
0
Prideman (Lviv)
04.06.2023 в 17:46
Хоббіт, а до чого тут Чорноморець?
0
0
Vetgame
04.06.2023 в 17:40
Верес и Ингулец такие же днища. Тут все равны
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0
0
Prideman (Lviv)
04.06.2023 в 17:23
Верес та ЛНЗ виграють перехідні матчі
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0
0
oleg146 (Львів)
04.06.2023 в 17:39
Металург потужний, я думаю вони будуть в УПЛ замість Вереса...
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0
0
Prideman (Lviv)
04.06.2023 в 17:47
Побачимо)...судячи по іграх в1 лізі, я би не сказав, що М
0
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