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Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24
"Верес" отобрал у "Ингульца" 13-е место
Фото: УПЛ
Сегодня, 4 июня, прошли матчи заключительного тура УПЛ сезона 2022/23.
В одном матче с поединков тура встречались "Верес" и "Ингулец". Команды Юрия Вирта и Сергея Ковальца сражались за итоговое 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
В итоге ровенская команда одержала минимальную победу – 1:0. Несмотря на то, что у команд одинаковое количество очков (31 балл), 13-ю позицию занял именно "Верес".
Таким образом, сформировались окончательные пары плей-офф за выход в УПЛ на следующий сезон.
Первые матчи: 10 июня (суббота):
- "Ингулец" - ЛНЗ
- "Металлург" Запорожье - "Верес"
Вторые матчи: 14 июня (среда):
- ЛНЗ - "Ингулец"
- "Верес" - "Металлург" Запорожье
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