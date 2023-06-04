Сформировались пары плей-офф за место в УПЛ на сезон 2023/24

Сегодня, 4 июня, прошли матчи заключительного тура УПЛ сезона 2022/23.

В одном матче с поединков тура встречались "Верес" и "Ингулец". Команды Юрия Вирта и Сергея Ковальца сражались за итоговое 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В итоге ровенская команда одержала минимальную победу – 1:0. Несмотря на то, что у команд одинаковое количество очков (31 балл), 13-ю позицию занял именно "Верес".

Таким образом, сформировались окончательные пары плей-офф за выход в УПЛ на следующий сезон.

Первые матчи: 10 июня (суббота):

"Ингулец" - ЛНЗ

"Металлург" Запорожье - "Верес"

Вторые матчи: 14 июня (среда):