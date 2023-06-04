Металлист 1925 - Динамо 1:1. Прощание с Бойко на фоне харьковского спасения

Задача харьковчан была максимально простой – победа делала невозможным попадание в зону переходных матчей, ничья оставляла варианты. Мотивация "Динамо" – показать себя перед Мирчей Луческу, который впервые после операции вернулся на стадион, но за игрой наблюдал не на тренерской скамье, а с ВИП-ложи в компании с братьями Суркисами. Судя по всему, румынский тренер действительно настроен оставаться во главе киевского клуба еще на сезон, поэтому сейчас должен определиться, с кем будет готовиться летом к новым свершениям.

Но понять, подойдут ли ему Перрис или Рамирес по такой игре было тяжело. За первый тайм "Динамо" нанесло лишь один удар по воротам и он оказался результативным. Потому что это был пенальти, назначенный за фол Жичикова против Кабаева. Рамирес спокойно развел мяч и кипера по разным углам.

Но "Динамо" очень легко вернуло харьковчанам надежду – Островский выиграл забег у Дячука после заброса из глубины поля и молодой защитник киевлян толкнул оппонента в спину, сорвав выход один на один. Красная и гости в меньшинстве на полтора тайма.

Уже через шесть минут "Металлист 1925" отыгрался – тот же Островский хорошо сбросил мяч под удар Габелку, который вонзил под стойку из-за пределов штрафной, 1:1. На второй тайм Пэрис и Рамирес не вышли, вместо них игру продолжили Караваев и Волошин. Именно эти футболисты за счет своей скорости пытались периодически обострять ситуацию, но "Металлист 1925" особых шансов не давал. По крайней мере, Мозиль серьезно в игру не вступал.

Хотя нервозности добавила вторая желтая карточка Габелка на исходе, когда составы выровнялись "Динамо" прижало соперника к воротам. Но без чётких ударов в рамку.

Еще одно знаковое событие в игре – замена Бущана на Бойко. Денис таким образом простился с клубом, ведь его контракт с "Динамо" закончился. Учитывая параллельные результаты, ничья "Металлист 1925" тоже полностью устроила – им удалось избежать переходных матчей с клубами Первой лиги.

VBET лига. 30-й тур

Киев. Стадион им. Банникова

Металлист 1925 - Динамо 1:1

Голы: Артем Габелок 38 - Эрик Рамирес 20 (пен.)

Металлист 1925: Мозиль - Коваленко (Рудавский 68), Вачиберадзе (Мартынюк 46), Русин, Курило, Дмитренко (Ременюк 90+4), Кравченко (А.Ткачук 46), Габелок, Жичиков, Безуглый, Островский (Абдуллаев 72)

Динамо: Бущан (Бойко 88), Кабаев (Боль 39), Шепелев (Шапаренко 72), Пэррис (Волошин 46), Рамирес (Караваев 46), Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Дубинчак

Предупреждения: Артем Габелок 54, Андрей Ткачук 57, Иван Коваленко 68 - Антон Боль 82

Удаления: Артем Габелок 89 - Максим Дячук 32