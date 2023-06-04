Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны участники еврокубков в УПЛ на сезон 2023/24
Сезон закончен, места определены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня команды сыграли последний тур в рамках УПЛ и определили, кто будет участником еврокубков в следующем сезоне.
"Шахтер" занял первое место в чемпионате что позволило попасть в Лигу Чемпионов. После того, как "Интер"
К "горнякам" присоединились "Днепр-1", которые заняли вторую строчку в турнирной таблице. Они сохранили позицию благодаря победе в последнем матче тура против "Кривбасса" со счетом 1:0. Вице-чемпион Украины будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка.
Третью позицию заняла "Заря". Луганский клуб отправится в Лигу Европы. Они начнут свой еврокубковый путь с 3-го раунда плей-офф Лиги Европы.
Киевское "Динамо" не решало судьбу в последнем матче. Еще до финального тура было известно, что киевляне отправятся в Лигу Конференций. Начнут "динамовцы" турнир с третьего квалификационного раунда.
К ним присоединилась "Ворскла", которая обыграла "Шахтер" в последнем туре со счетом 2:1. Благодаря тому, что "Александрия" не смогла одолеть "Рух", полтавчане обошли конкурента на 1 балл и получили путевку в еврокубок. Клуб начнет турнир во втором квалификационном раунде.
Популярное сейчас
- Результаты последнего тура УПЛ и турнирная таблица в режиме LIVE
- Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона
- Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО