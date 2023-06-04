Известны участники еврокубков в УПЛ на сезон 2023/24

Сегодня команды сыграли последний тур в рамках УПЛ и определили, кто будет участником еврокубков в следующем сезоне.



"Шахтер" занял первое место в чемпионате что позволило попасть в Лигу Чемпионов. После того, как "Интер" гарантировал себе место в топ-4 Серии А, лучшая команда УПЛ получила прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

К "горнякам" присоединились "Днепр-1", которые заняли вторую строчку в турнирной таблице. Они сохранили позицию благодаря победе в последнем матче тура против "Кривбасса" со счетом 1:0. Вице-чемпион Украины будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка.

Третью позицию заняла "Заря". Луганский клуб отправится в Лигу Европы. Они начнут свой еврокубковый путь с 3-го раунда плей-офф Лиги Европы.

Киевское "Динамо" не решало судьбу в последнем матче. Еще до финального тура было известно, что киевляне отправятся в Лигу Конференций. Начнут "динамовцы" турнир с третьего квалификационного раунда.

К ним присоединилась "Ворскла", которая обыграла "Шахтер" в последнем туре со счетом 2:1. Благодаря тому, что "Александрия" не смогла одолеть "Рух", полтавчане обошли конкурента на 1 балл и получили путевку в еврокубок. Клуб начнет турнир во втором квалификационном раунде.