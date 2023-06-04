Очередные поражения неудачников сезона. Металлист и Львов проигрывают последние матчи

ФК "Львов" и "Металлист", досрочно вылетевшие из УПЛ, не смогли порадовать своих болельщиков в заключительном туре сезона: оба коллектива уступили и даже не забили на двоих ни одного гола.

Львовяне уступили на выезде "Колосу": единственный гол в середине первого тайма забил Велетень.

Харьковчане играли номинально домашний матч, но фактически тоже в гостях, ведь "принимали" в Одессе "Черноморец". Для команды Огненовича все завершилось еще печальнее: разгромное поражение 0:3.

Подробнее о матчах читайте позже.

"Колос" - "Львов" 1:0

Гол: Велетень 28

"Металлист" – "Черноморец" 0:3

Голы: Юсов 76, Юсов 87, Хадида 90+2