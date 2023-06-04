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Очередные поражения неудачников сезона. Металлист и Львов проигрывают последние матчи

Премьер-лига
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Плюс три очка для "Колоса" и "Черноморца"

Очередные поражения неудачников сезона. Металлист и Львов проигрывают последние матчи

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" и "Металлист", досрочно вылетевшие из УПЛ, не смогли порадовать своих болельщиков в заключительном туре сезона: оба коллектива уступили и даже не забили на двоих ни одного гола.

Львовяне уступили на выезде "Колосу": единственный гол в середине первого тайма забил Велетень.

Харьковчане играли номинально домашний матч, но фактически тоже в гостях, ведь "принимали" в Одессе "Черноморец". Для команды Огненовича все завершилось еще печальнее: разгромное поражение 0:3.

Подробнее о матчах читайте позже.

"Колос" - "Львов" 1:0
Гол: Велетень 28

"Металлист" – "Черноморец" 0:3
Голы: Юсов 76, Юсов 87, Хадида 90+2

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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