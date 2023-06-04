Ворскла - Шахтер 2:1. Запрыгнули в еврокубки

Сегодняшний матч - особенный для Андрея Пятова. Мордобой между игроками "Шахтера" и "Днепра-1" в прошлом туре стал причиной раздачи четырех красных карточек, одна из которых досталась Анатолию Трубину. Основной кипер "горняков" не смог отправиться сегодня в Полтаву, как и его потенциальный сменщик - травмированный Дмитрий Ризнык, купленный зимой у "Ворсклы". А потому Йовичевич выпустил на игру 38-летнего Пятова, человека, который прошел школу полтавского футбола, и сегодня, вполне возможно, проводил последний матч в карьере.

На этом эксперименты чемпиона не закончились. Йовичевич сильно видоизменил состав, дав отдохнуть практически всем основным исполнителям. Среди основы вышли лишь Бондарь, Крыськив и Бондаренко, в то время как свои шансы получили Тотовицкий, Топалов, Очеретько и даже молодой Фарина, о котором мы вспомним позже. "Ворскла" же ведет борьбу за еврокубки до последнего тура, а потому неудивительно, что в основе вышли лучшие.

Также отметим, что из-за долгой тревоги в полтавской области, игра стартовала на 20 минут позже, что, учитывая тот факт, что остальные игры шли в одно время, давали форму именно команде Скрипника. Они могли ориентироваться на "Александрию", которую ожидал очень непросто выезд к "Руху".

Первый тайм не подарил зрителю ни хлеба, ни зрелищ. Отношение "Шахтера" к сегодняшнему было понятно еще по стартовому составу, однако и резервисты, получившие неплохой шанс, не сильно стремились показать себя. Да, гости владели территориальным преимуществом, однако моментов было очень мало. Из интересного можно вспомнить неплохой удар издали от Джурасека, а также забитый гол Келси, отмененный из-за офсайда. Все по делу, легионер действительно пробивал из "вне игры", однако не отметить отличный перехват и пас от Бондаренко мы не можем. Артем по традиции сыграл очень классно.

У "Ворсклы" моментов было не больше, но это не помешало им забить. Все случилось из-за момента, который зародился на правом фланге. Активный Кане получил передачу от товарища, выдал прострел в штрафную, после чего мяч угодил в юного Фарину. Момент дико спорный, однако Пасхал зафиксировал попадания в руку, и даже после просмотра ВАР свое решение он не изменил - пенальти. Сефери не промазал, забив 13 гол в этом сезоне. Полтавчане повели.

Замен в перерыве проведено не было, да и сам ход поединка не изменился. "Шахтер" больше владел мячом, при этом какого-то позитива из этого коллектив Йовичевича выжать не смог. В отличие от "зелено-белых", которые смогли укрепить свое преимущество. После перехвата в центре поля, Скляр разогнал быструю атаку, выдал пас на Павлюка, который хотел прострелить с правого фланга, однако по итогу поймал на ошибке Пятова, забив с очень острого угла. Обидно, что на такой ноте может завершить карьеру легендарный кипер. Вскоре его заменил Шевченко, а параллельно с этим вышли на поле юный Глущенко и сменщик резервного форварда Борячук. Кажется, "Шахтер" сезон доигрывал, не обращая внимание на результат.

Казалось, что интриги в сегодняшнем матче ждать не стоит, однако все очень быстро изменилось на 72-й минуте. Пердута рукой остановил мяч в районе своей штрафной, за что был награжден желтой карточкой. Однако на матче был ВАР, Пасхал пересмотрел повтор и изменил свое решение, удалив игрока полтавчан за фол последней надежды. И тут началось. Со Львова пришла весточка, что "Александрия" сыграла 0:0 с "Рухом", а значит победа с любым счетом выводила "Ворсклу" в еврокубки. Вот только удержать счету хозяевам было тяжело, ибо "Шахтер" начинал давить. После одного из таких моментов пришел гол - Бондаренко сыграл в стеночку с Келси, после чего точно пробил из-за пределов штрафной. Без шансов для Исенко. 2:1 и десять игровых минут.

Концовка получилась дико эмоциональной. "Шахтер" и близко не включал максимальную скорость, однако все равно сумел прижать соперника в чужой штрафной. Бесконечные прострелы и навесы привели к тому самому моменту, который должен был становится голевым - шикарный пас в штрафную на голову Келси, удар легионера и крутейший сейв Исенко. Еврокубковый сейв, ибо "зелено-белые" таки дотерпели и смогли удержать победный счет, выведший их в еврокубки. Несмотря на все испытания в нынешней кампании, пять побед на финише от "зелено-белых" стали залогом успеха.

А "Шахтер"... Вряд ли команда, ставшая чемпионом, будет сегодня сильно горевать. Их уровень был доказан ранее.

VBET-лига. 30-й тур

4 июня, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Ворскла - Шахтер 2:1

Голы: Таулян Сулейманов 37 (пен.), Евгений Павлюк 50 - Артём Бондаренко 80

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр (Илья Крупский 81), Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Владимир Чеснаков, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Фелипе Родригес 74), Ибрахим Кане

Шахтер: Андрей Пятов (Алексей Шевченко 64), Валерий Бондарь, Андрей Тотовицкий (Хусрав Тоиров 72), Гиорги Гочолейшвили, Дмитрий Крыськив (Антон Глущенко 64), Невен Джурасек, Кевин Келси, Дмитрий Топалов, Артём Бондаренко, Олег Очеретько (Андрей Борячук 64), Марьян Фарина

Предупреждение: Таулян Сулейманов 22

Удаление: Игорь Пердута 72