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Довбик выиграл гонку бомбардиров, но не побил рекорд Мхитаряна

Премьер-лига
(1 голосов)

На втором и третьем местах – представители Ворсклы и Зари

Довбик выиграл гонку бомбардиров, но не побил рекорд Мхитаряна

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-лига сезона 2022/23 завершилась (переходные матчи – это все-таки немного другое). Известны все участники еврокубков и главные неудачники. Подводим итоги и в гонке бомбардиров.

Главным фаворитом был Артем Довбик. В какой-то момент он так разогнался, что казалось побьет рекорд Генриха Мхитаряна (25 голов за чемпионат). Но на отметке 24 Артема как отрезало и с таким показателем он и завершил сезон. Интересно, что треть своих голов он забил ударами с 11-метровой отметки.

Второе и третье место поделили Таулян Сефери из "Ворсклы" и Назарий Русин из "Зари", отличившиеся по 13 раз. Албанец выше, потому что сыграл на два матча меньше. Назарий, к слову, не пропустил ни одного матча в этом Чемпионате, как и Довбик. При этом все свои мячи провел с игры, тогда как Сефери почти половину провел с пенальти.

На четвертом и пятом местах оказались представители "Динамо" – Ванат и Буяльский. У обоих по 12 голов.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 24 (8) 30 0.8
2 Таулян Сефери Ворскла 13 (6) 28 0.46
3 Назарий Русин Заря 13 30 0.43
4 Владислав Ванат Динамо 12 (1) 25 0.48
5 Виталий Буяльский Динамо 12 27 0.44
6 Даниил Сикан Шахтер 9 (1) 26 0.35
7 Юрий Климчук Рух 9 (2) 26 0.35
8 Максим Прядун Металлист 9 28 0.32
9 Артём Бондаренко Шахтер 9 (1) 28 0.32
10 Даниил Алефиренко Черноморец / Заря 8 19 0.42
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В статье: Виталий Буяльский Артем Довбик Назарий Русин Владислав Ванат Таулянт Сефери
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