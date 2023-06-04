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Довбик выиграл гонку бомбардиров, но не побил рекорд Мхитаряна
На втором и третьем местах – представители Ворсклы и Зари
фото - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига сезона 2022/23 завершилась (переходные матчи – это все-таки немного другое). Известны все участники еврокубков и главные неудачники. Подводим итоги и в гонке бомбардиров.
Главным фаворитом был Артем Довбик. В какой-то момент он так разогнался, что казалось побьет рекорд Генриха Мхитаряна (25 голов за чемпионат). Но на отметке 24 Артема как отрезало и с таким показателем он и завершил сезон. Интересно, что треть своих голов он забил ударами с 11-метровой отметки.
Второе и третье место поделили Таулян Сефери из "Ворсклы" и Назарий Русин из "Зари", отличившиеся по 13 раз. Албанец выше, потому что сыграл на два матча меньше. Назарий, к слову, не пропустил ни одного матча в этом Чемпионате, как и Довбик. При этом все свои мячи провел с игры, тогда как Сефери почти половину провел с пенальти.
На четвертом и пятом местах оказались представители "Динамо" – Ванат и Буяльский. У обоих по 12 голов.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|24 (8)
|30
|0.8
|2
|Таулян Сефери
|Ворскла
|13 (6)
|28
|0.46
|3
|Назарий Русин
|Заря
|13
|30
|0.43
|4
|Владислав Ванат
|Динамо
|12 (1)
|25
|0.48
|5
|Виталий Буяльский
|Динамо
|12
|27
|0.44
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|9 (1)
|26
|0.35
|7
|Юрий Климчук
|Рух
|9 (2)
|26
|0.35
|8
|Максим Прядун
|Металлист
|9
|28
|0.32
|9
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|28
|0.32
|10
|Даниил Алефиренко
|Черноморец / Заря
|8
|19
|0.42
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