Довбик выиграл гонку бомбардиров, но не побил рекорд Мхитаряна

Украинская Премьер-лига сезона 2022/23 завершилась (переходные матчи – это все-таки немного другое). Известны все участники еврокубков и главные неудачники. Подводим итоги и в гонке бомбардиров.

Главным фаворитом был Артем Довбик. В какой-то момент он так разогнался, что казалось побьет рекорд Генриха Мхитаряна (25 голов за чемпионат). Но на отметке 24 Артема как отрезало и с таким показателем он и завершил сезон. Интересно, что треть своих голов он забил ударами с 11-метровой отметки.

Второе и третье место поделили Таулян Сефери из "Ворсклы" и Назарий Русин из "Зари", отличившиеся по 13 раз. Албанец выше, потому что сыграл на два матча меньше. Назарий, к слову, не пропустил ни одного матча в этом Чемпионате, как и Довбик. При этом все свои мячи провел с игры, тогда как Сефери почти половину провел с пенальти.

На четвертом и пятом местах оказались представители "Динамо" – Ванат и Буяльский. У обоих по 12 голов.