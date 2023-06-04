Вернидуб: Доволен первым годом в Кривбассе. В итоге седьмое место - неплохой результат

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал минимальное поражение от "Днепра-1" в матче заключительного тура УПЛ.

– Последний матч сезона. Подытожите его и сезон в целом.

– Мы начинали этот чемпионат во время войны россиян против украинцев. Но мы его провели. То, как "Кривбасс" начинал турнир и то, как его завершает - мало кто думал, что до последнего тура мы будем бороться за пятое место. Но в результате, как я понимаю, у нас седьмое место. Что тоже неплохой результат.

Команде есть над чем работать, есть что смотреть и разбирать. Проанализируем весь чемпионат, сделаем выводы, чтобы на следующий год были более высокие задачи и мы могли их выполнять.

Проиграли сегодня 0:1 – это уже третья игра с таким счетом. Так проиграли "Динамо", "Ворскле", "Днепру-1". Хотя не должны были проигрывать. Может совершаю ошибку, когда говорю это, но я не увидел, чтобы нас соперник переиграл. Команда играла неплохо, но не хватало завершения моментов. Доволен первым годом работы в "Кривбассе". Рассчитываю, что сможем поднять наш потенциал и выступить еще лучше в следующем чемпионате.

– В конце матча шла игра до гола, пропустили, потом смутились?

– Пропустили после контратаки "Днепра-1", уже после этого начали играть более открыто, хотели отыграться, но не удалось. Очень досадно, но с этим надо смириться. "Днепр-1" занимает второе место, берет серебро, "Заря" - третье, "Александрия" сыграла 0:0, а "Ворскла" стала пятой. Она идет в еврокубки. А "Александрия" вместе с нами будет отдыхать.

Если бы мы выиграли, а они сыграли вничью, нас бы это все равно не устроило. Мы свои очки потеряли раньше. Что есть, то есть. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– У вас будет немного отдыха или для тренеров такое понятие как отдых неактуально?

- Да хотя бы неделю хотелось бы отдохнуть, но отдыхая, есть над чем заниматься. Хочется усилиться, найти хотя бы по одному игроку в каждое звено. Это будет сложно, но мы занимаемся этим, будем делать все для того, чтобы усилиться.

По итогам УПЛ сезона 2022/23 криворожская команда заняла 7 место в турнирной таблице.